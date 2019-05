Bayern Munich vs. Leipzig EN VIVO por la Bundesliga vía Fox Sports

Bayern Munich vs. Leipzig EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Bayern Múnich vs. Leipzig este sábado 11 de mayo, por la jornada 33 de la Bundesliga, en el estadio Red Bull Arena, desde las 8:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido EN VIVO por la señal de Fox Sports en Sudamérica y México. En Alemania por Sky Sports. En Japón vía DAZN. En Francia por beIN Sports. En Estados Unidos vía FOX Soccer y Univisión Deportes. En Reino Unido por BT Sport Live. Streaming internacional HD por Fox Play, Bayern.tv y Bet365.

Bayern Múnich tiene la gran oportunidad de proclamarse campeón de la liga alemana este sábado en campo del RB Leipzig. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

La escuadra que dirige Nico Kovac depende de sí mismo para levantar un nuevo título de Bundesliga: solo debe ganar en casa del Leipzig para ser inalcanzable en la punta de la tabla, donde tiene 74 puntos, contra los 70 del Borussia Dortmund, que juega a la misma hora en el Signal Iduna Park contra el Fortuna Düsseldorf.

Incluso, Bayern Múnich puede celebrar el campeonato en caso empate o pierda y el Dortmund alcance resultados similares. Pero un tropiezo de los bávaros y una victoria del Borussia haría que la Bundesliga arda de emoción en la última jornada.

En la fecha final, los muniqueses recibirán al Eintracht Frankfurt, club que acaba de ser eliminado en semifinales de la Europa League por el Chelsea, en tanda de penales, y que está en franca lucha por quedarse con un cupo a la Champions League. En tanto, Borussia Dortmund cerrará en campo del Borussia Monchengladbach.

Bayern Múnich vs. Leipzig - horarios en el mundo

08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas en Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Bayern Múnich vs. Leipzig - alineaciones probables

Bayern Múnich : S. Ulreich, J. Boateng, D. Alaba, N. Süle, J. Kimmich, Thiago Alcantara, L. Goretzka, S. Gnabry, K. Coman, T. Müller, R. Lewandowski.



Leipzig: P. Gulácsi, M. Halstenberg, W. Orban, L. Klostermann, N. Mukiele, I. Konaté, E. Forsberg, K. Kampl, K. Laimer, Y. Poulsen,

T. Werner.