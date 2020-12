Karl-Heinz Rummenigge, director de Bayern Múnich, mostró mucha preocupación por el bajo rendimiento del delantero alemán Leroy Sané, quien generó mucha expectativa a inicios de temporada y ya empieza a ser cuestionada por los hinchas del cuadro bávaro.

El director general de Bayern Múnich pide que el atacante responda al esfuerzo que el club realizó para traerlo desde Manchester. “Sopesamos todo lo que pudimos por el hecho de traerle. Ahora tiene que justificarlo”, dijo Rummenigge al canal alemán Sport 1.

El histórico jugador reconoció que Leroy Sané debe asimilar los códigos en el cuadro bávaro. “Aún no ha integrado los genes del FC Bayern, debe hacer que su talento dé frutos, esa es la tarea que tiene por delante”. Y añadió tajante: “Estamos dispuestos a apoyar a cualquier jugador, pero tenemos exigencias, eso es lo que debe entender”.

Pese a la crítica, Karl-Heinz Rummenigge confía en que el jugador de la selección alemana, de 24 años, pueda integrarse de la mejor manera en Bayern Múnich, pero advirtió que no dudaría el “darle un palmazo en la cabeza si fuera necesario”.

Leroy Sané también recibió un toque de parte de su entrenador, Hans-Dieter Flick, quien lo hizo ingresar en el minuto 32′ en reemplazo de Kingsley Coman y luego lo cambió sobre los 68 minutos. “El cambio me sorprendió al principio, es algo que no he experimentado hasta ahora”, dijo el jugador a diario Bild.

