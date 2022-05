Erling Haaland será jugador de Manchester City desde la próxima temporada, señalan en Inglaterra. Una noticia que cayó con un balde de agua helada para varios clubes europeos, entre ellos Barcelona. De hecho, hubo una primera reacción desde el Camp Nou y el encargado de expresarlo fue Xavi Hernández.

Antes de medirse a Celta de Vigo por LaLiga Santander, el entrenador fue consultado por el caso que vincula al noruego con los ‘Citizens’. De entrada, el DT recordó que todavía no hay nada informado de manera formal, aunque admitió que por el contexto es complicado que el jugador cambie de idea y apueste por el proyecto azulgrana.

“Es que no es oficial. Cuando lo sea, me lo preguntas otra vez”, inició Xavi para valorar el pase de Haaland a la Premier League. “¿Si lo descarto? Muy difícil, no le voy a engañar”, agregó sobre las oportunidades que ahora mismo posee Barcelona por hacerse con los servicios del hombre de Borussia Dortmund.

En otro momento, Xavi admitió que el asunto económico juega un papel importante a la hora de hacer movimientos en el mercado que involucran futbolistas top, como el caso de Haaland. Eso sí, el DT no invalidó la forma de trabajar que aplica Manchester City, gracias al aporte que llegada desde sus propietarios.

“No diría tanto. El único proyecto válido no es el nuestro. El City tiene un bagaje tremendo. Si pasa lo que estás diciendo, será por el tema financiero”, sostuvo en conferencia de prensa. De inmediato, le recordaron los viajes a Alemania para juntarse con el ‘Cyborg’, pero lo tomó de manera irónica: “¿En Múnich? Varias veces he estado”.

Presiona a la directiva

Tras perder la carrera por Haaland, Xavi indicó que necesita reforzar el plantel en varias posiciones, pero está condicionado a la situación económica del club. Más allá de comprender lo que ocurre en Barcelona, Hernández lanzó un mensaje en público para presionar al presidente Joan Laporta y el resto de la directiva.

“Es importante reforzarse cada año, y todavía más si pierdes. Este año no es positivo y tenemos que reforzarnos. Todo lo que venga será bienvenido. Tiene que salir gente. La situación no es fácil, es de las más difíciles de la historia del club. Pero nos tenemos que reforzar. Es una evidencia y lo ha visto todo el mundo”, sentenció.

Haaland cerrado

Según informó el medio The Athletic, ambas partes consiguieron llegar a un acuerdo, en los próximos días se prevé que el City abone la cuota para desactivar la cláusula de exoneración del contrato del delantero y desembolse entre 75 y 90 millones de euros para hacerse del futbolista.

La fuente citada explica que la transferencia no se cerrará hasta el próximo 1 de julio, pero esto solo sería una formalidad debido a que existen temas legales que los prohíben porque el acuerdo se terminará de cerrar en cuestión de días.

El anuncio oficial de Erling en Manchester City se realizaría una vez haya terminado la Premier League. Los celestes y el Liverpool, rival del Real Madrid en la lucha la Champions League en la final de París del 28 de mayo, se encuentran concentrados en conquistar el título de la competición local.