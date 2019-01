Barcelona vs. Sevilla EN VIVO partido por la Copa del Rey

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido de vuelta por cuartos de final de la Copa del Rey en el Camp Nou desde las 3:30 p.m. y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Barcelona y Sevilla será la revancha del encuentro jugado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Sevilla dio el primer golpe en duelo eliminatorio a doble partido frente a Barcelona por la Copa del Rey. En casa, el equipo dirigido por Pablo Machín venció 2-0 con goles de Pablo Sarabia y Wissam Ben Yedder.

Ernesto Valverde, técnico de los catalanes, para darle descanso, prescindió de Lionel Messi en el encuentro pasado. Además, envió un equipo alternativo para iniciar las acciones en la ida de los cuartos de final.

Con el resultado en contra y con peligro de quedar eliminados del torneo jugando en casa, el 'Txingurri' enviará a lo mejor que tiene en la plantilla para tentar una remontada que se antoja complicada por la calidad del rival.

Las únicas dudas que tiene el DT de los azulgranas están en el medio sector y la línea ofensiva. En la volante, Arthur tiene grandes posibilidades de iniciar, aunque Arturo Vidal podría colarse entre los titulares.

El estratega del Barcelona tendrá que decidir entre Malcom o Philippe Coutinho para acompañar a Lionel Messi y Luis Suárez en el tridende ofensivo. El ex Liverpool no atraviesa por su mejor momento, pero quiere ganar confianza dentro del campo y el ex Burdeos ha sido vinculado a clubes de Premier League.



Por su lado, el Sevilla realizó la última práctica antes de visitar el Camp Nou sin ocho jugadores: Sergio Escudero, Gonalons, Gnagnon, Munir, Nolito, Jesús Navas, Aleix Vidal y Maximilian Wöber.

Pablo Machín aseguró en la antesala que esperará el diagnóstico de los futbolistas hasta el final. "Viajamos mañana, tenemos toda la tarde para que se sigan tratando los futbolistas", indicó en conferencia de prensa.

El DT de Sevilla, además, se ha referido a lo complicado que será mantener la ventaja sobre los catalanes. "Somos conscientes de que 90 minutos dan para mucho, en el Camp Nou se hacen muy largos, puede pasar cualquier cosa", puntualizó.

Barcelona vs. Sevilla: horarios del partido

México 2:30 p.m.

Perú 3:30 p.m.

Ecuador 3:30 p.m.

Colombia 3:30 p.m.

Bolivia 4:30 p.m.

Argentina 5:30 p.m.

Chile 5:30 p.m.

Uruguay 5:30 p.m.

Paraguay 5:30 p.m.

España 9:30 p.m.



Barcelona vs. Sevilla: posibles alineaciones

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Suárez y Coutinho o Malcom.



Sevilla: Juan Soriano; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Promes, Sarabia, Banega, Roque Mesa, Wober o Arana; Ben Yedder y André Silva.