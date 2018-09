Barcelona vs. Real Sociedad : se enfrentan por la fecha 4 de la Liga Santander en el Estadio Municipal de Anoeta. El partido se jugará el sábado 15 de septiembre desde las 9:15 horas (en territorio peruano) y será transmitido por el canal 610 de DirecTV Sports.



Real Sociedad aspira a darle otro disgusto al líder Barcelona, en un estadio de Anoeta remodelado en el que los azulgranas sólo han ganado una vez en diez años en competición en Liga Santander, aunque los locales lo afrontarán con un equipo diezmado con las bajas de algunos de sus mejores jugadores.

No estarán el sábado hombres como Willian José, su máximo goleador la pasada temporada, Adnan Januzaj, inédito esta temporada, o Sandro Ramírez y Diego Llorente, ambos por lesión, pero el último con un tiempo de para prolongado. Tampoco estará el extremo Martín Merquelanz.



La estadística ofrece argumentos a ambos conjuntos, ya que la Real Sociedad sólo ha perdido un partido en casa contra Barcelona en toda una década -el del año pasado- y los azulgranas han ganado los últimos cuatro encuentros que han jugado ante los guipuzcoanos entre copa y Liga Santander.



Tras el primer parón de selecciones de la temporada, Barcelona iniciará en San Sebastián una maratón de siete partidos en 22 días. Luego de la Real Sociedad, vendrá el primer partido de la Liga de Campeones ante el PSV Eindhoven.

Por el calendario apretado, Ernesto Valverde realizará rotaciones para afrontar las próximas tres semanas. En el inicio de la Liga Santander, el DT apenas e hizo cambios: con el ingreso de Philippe Coutinho, que ocupó la medular, desplazó a Sergi Roberto al lateral derecho y a Nelson Semedo al banquillo.

Ante la Real Sociedad, las variaciones en la alineación, más aún si se tiene en cuenta que hasta doce jugadores del primer equipo han jugado con sus respectivas selecciones.



Los jugadores que parecen tener un puesto asegurado en el once son Lionel Messi, Gerard Piqué y Jordi Alba, tres puntales en los esquemas de Valverde que en el último parón no viajaron con sus respectivas selecciones.



Menos tiempo de recuperación han tenido los brasileños Arthur Melo (no viajará) y Philippe Coutinho, que este viernes se reincorporaron a la dinámica del primer equipo, por lo que su presencia en el once no está asegurada.



Por otro lado, Malcom y Denis Suárez, que siguen sin el alta médica de sus respectivas lesiones, también se quedarán en Barcelona junto a Sergi Samper y Carles Aleñá.



Barcelona vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Real Sociedad: Moyá; Zaldua, Aritz, Héctor Moreno, Theo; Illarra, Zubeldia, Merino, Zurutuza; Juanmi, Oyarzabal.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Sergi Roberto; Dembélé, Messi, Suárez.

