El miércoles 18 será el primer Barcelona vs. Real Madrid oficial de la temporada. Antes del clásico, los protagonistas del compromiso afrontarán sus partidos de la jornada 17 del campeonato español.

El entrenador Zinedine Zidane, previo al duelo contra Valencia en Mestalla, evitó profundizar en los detalles relacionados al encuentro frente a los azulgranas, que jugarán en el campo de la Real Sociedad.

“Ni hablamos de eso. No nos interesa lo que va a pasar el miércoles, solo nos interesa el partido de mañana, únicamente”, declaró el DT de Real Madrid para responder el tema vinculado a la seguridad del juego de la semana entrante.

‘Zizou’ tampoco quiso entrar en polémica por el tiempo de descanso que tendrá Barcelona (un día más) con miras al clásico. “Es la Liga la que pone los horarios y lo respetamos. No podemos hacer nada, yo no hago el calendario. No podemos cambiarlo”, explicó.

El estratega francés reservó información sobre la titularidad de Casemiro, quien afrontará el duelo con Valencia al borde de la suspensión. “Sabemos la importancia de él y yo lo que tengo que hacer es una alineación en cada partido”, indicó.

“Si pienso que el partido del miércoles es el importante, yo me equivoco. El importante es el de mañana. El resto, lo veremos el martes”, concluyó Zidane en la conferencia de prensa.