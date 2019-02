FC Barcelona vs. Real Madrid: Cómo, cuándo y dónde ver el clásico español por Copa del Rey

Corren las últimas horas antes de vivir el primer FC Barcelona vs. Real Madrid de los tres que veremos en los próximos 25 días. La ida de las semifinales de la Copa del Rey promete paralizar a todos los fanáticos del mundo que estarán concentrados en lo que pueda pasar entre el FC Barcelona y el Real Madrid este miércoles 6 de febrero desde las 15 horas (Perú y Colombia) en el estadio Camp Nou. Para ver fútbol en vivo como este emocionante clásico español hay para elegir entre distintas alternativas, entre ellas, apps móviles, canales de televisión (según el país de residencia) y páginas webs como Perú21, que les traerán toda la información, minuto a minuto EN VIVO, goles y estadísticas del partido EN DIRECTO.

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey emparejó al FC Barcelona y el Real Madrid. La noticia cayó bien en el mundo fútbol, ya que para el 2 de marzo próximo ambos clubes se tenían que enfrentar por LaLiga Santander. Tras conocer el emparejamiento, el primero de los 3 clásicos españoles, FC Barcelona vs. Real Madrid , se jugará el miércoles 6 de febrero y la vuelta será en el Santiago Bernabéu este 27 de febrero.

Al FC Barcelona lo avalan las estadísticas. Es el noveno año que los catalanes alcanzan las semifinales de la Copa del Rey y, de superar al Real Madrid , podrían tentar en la final su quinto título consecutivo en el segundo torneo más importante del campeonato español.

Por su cuenta, el Real Madrid apelará a un gran precedente en el torneo. La última vez que se encontró con el FC Barcelona en la Copa del Rey le ganó la final en Mestalla con gran corrida de Gareth Bale, uno de los referentes para este encuentro en el Camp Nou y que estará en el banco merengue.

Como en campañas pasadas, este clásico no tendrá la tonalidad de ver enfrentar a los tridentes ofensivos como la 'BBC' o la 'MSN'. Con Cristiano en Italia y Neymar en Francia, son jugadores como Vinicius Jr o Lucas Vásques los que buscarán a Benzema como la lanza de la punta en la ofensiva del Real Madrid.

En el lado del FC Barcelona , el tercer acompañante de la dupla Suárez-Messi será el brasiño Coutinho ante la baja de Dembélé por lesión. En la visita, Navas y Marcelo son otra de las novedades; mientras que Ter Stegen será el encargado custodiar la portería local en la Copa del Rey.

Barcelona vs. Real Madrid: ¿Cuáles sería las posibles alineaciones titulares?

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho, Luis Suárez.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema.

Barcelona vs. Real Madrid: ¿Cómo ver o seguir el clásico desde España?

Si usted se encuentra en España, el Barcelona vs. Real Madrid podrá seguirlo EN DIRECTO desde las 21:00 horas por los canales GOL, La 1 de TVE y TV3 (Catalunya), a través de los operadores TDT, Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecen también el partido por Internet y con acceso desde cualquier dispositivo móvil y PC. Asimismo, diferentes canales internacionales ofrecen ver el clásico español a través de sus plataformas, las cuales te presentamos.

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía GOL

Movistar+ (canal 63), Vodafone TV (canal 315), Orange TV (canal 112)

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía La 1 TVE

Movistar+ (canal 19, Vodafone TV (canal 1), Orange TV (canal 1), Telecable (canal 1)

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía TVE 3 (solo Catalunya )

Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)



Barcelona vs. Real Madrid: ¿A qué hora podré ver en mi país el clásico español por Copa del Rey?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Japón: 5:00 horas (7 de febrero)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas



Barcelona vs. Real Madrid: ¿Cómo ver el partido por Copa del Rey en app móvil?

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DirecTV Sports

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía beIN Sports

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Sky

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DAZN

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía TVE

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Bet365



Barcelona vs. Real Madrid: ¿En qué canales en el mundo se podrá ver el clásico español de la Copa del Rey?

Argentina: DirecTv Sports

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: DirecTV Sports Chile

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect

Uruguay: DirecTV Sports

Últimos partidos del Barcelona

20/01/19: Barcelona 3-1 Leganés – Liga Santander

23/01/19: Sevilla 2-0 Barcelona – Copa del Rey

27/01/19: Girona 0-2 Barcelona – Liga Santander

30/01/19: Barcelona 6-1 Sevilla – Copa del Rey

02/02/19: Barcelona 2-2 Valencia – Liga Santander

Últimos partidos del Real Madrid

19/01/19: Real Madrid 0-1 Sevilla – Liga Santander

24/01/19: Real Madrid 4-2 Girona – Copa del Rey

27/01/19: Espanyol 2-4 Real Madrid – Liga Santander

31/01/19: Girona 1-3 Real Madrid – Copa del Rey

03/02/19: Real Madrid 3-0 Deportivo Alavés – Liga Santander