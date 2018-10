Barcelona vs. Real Madrid: el recado de Ernesto Valverde a Ousmane Dembélé por sus tardanzas

Barcelona tiene en la mira el clásico de España frente al Real Madrid y el entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, habló este sábado sobre la situación de Ousmane Dembélé y sus tardanzas en los entrenamientos.



"Que llegue tarde algún día no tiene ninguna importancia. Me fijo en la cuestión deportiva. ¿Que el otro día llegó tarde? No lo sé, estaba presente en el momento de la charla. A Dembélé le tenemos que ayudar, es joven, pero también le exigimos", indicó Valverde en rueda de prensa.

Una de las principales dudas que maneja el entrenador del Barcelona es la plaza a cubrir por laesión de Lionel Messi. A todas luces, Dembélé es la principal opción, pero su mal papel ante el Sevilla y su suplencia ante el Inter abren una gran puerta a Rafinha Alcántara.

Rafinha fue titular en Milán por Champions League y no terminó de convencer.

"Sí tengo decidido el once, pero no lo voy a anticipar. Rafinha hizo un buen partido pero el de mañana es otro encuentro diferente. No tengo por costumbre anticipar el once. Ya veremos mañana (domingo)", apuntó Valverde.

En otro momento, el DT del Barcelona también dedicó palabras a Coutinho, quien es titular indiscutible, aunque ha tenido un bajón en su rendimiento.

"Coutinho sí dio un paso adelante sin Messi contra el Inter. Es un peligro constante por su disparo, puede aparecer en cualquier momento, tiene juego entre líneas... Pero sabemos que aún nos puede aportar más", sostuvo.

Barcelona vs. Real Madrid jugarán el clásico español este domingo desde las 10:15 a.m. en el estadio Camp Nou.