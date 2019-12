Arthur Melo se perderá el Barcelona vs. Real Madrid del miércoles en el Camp Nou. El mediocampista tiene molestias en el pubis y no está en condiciones de participar en el primer clásico oficial de la temporada en la Liga Santander.

Durante la sesión de entrenamiento del lunes, el brasileño trabajó separado del resto de la primera plantilla comandada por Ernesto Valverde. El jugador realizó ejercicios específicos para intentar fortalecer la zona afectada.

La situación de Arthur incomoda a la directiva de los azulgranas y no solo porque no estará apto para el Barcelona vs. Real Madrid. El diario AS explica que las actitudes del ex Gremio han influido en la postura del alto mando.

El volante de 23 años participó de la fecha FIFA con la selección en noviembre, pero regresó a Cataluña con los problemas físicos ya mencionados. Desde entonces solo jugó contra Atlético de Madrid y luego estuvo fuera de las convocatorias.

Arthur se concentró el proceso de recuperación dentro del club. Pero, el sudamericano no cumplía con lo establecido fuera de las instalaciones y ello fue corroborado con una información de TV3.

La fuente citada indica que el medio del Barcelona asistió a una estación de esquí y utilizó una tabla de snowboard. Esta actividad puede ser riesgosa para un futbolista profesional, más aún si tiene complicaciones en el pubis.

Esta noticia ha llegado a oídos de la directiva y dudan del real compromiso del ex Gremio de Brasil. Ahora, Melo tiene la obligación de acelerar el proceso de rehabilitación para volver a las canchas de inmediato.

Arthur no estará en el clásico ante Real Madrid, ni en los partidos que restan hasta terminar el 2019. Según AS, el comando técnico de Barcelona espera al futbolista para el inicio del 2020, cuando se midan al Espanyol, el 4 de enero.