Barcelona vs. Rayo Vallecano: No te pierdas el golazo de Luis Suárez con 'tiki taka' en el área [VIDEO] Luis Suárez se juntó con Ivan Rakitic e hicieron lo que quisieron. Llegó el tercero en el Barcelona vs. Rayo Vallecano y mantiene la ventaja en la punta de LaLiga Santander.