Barcelona vs PSV EN VIVO y EN DIRECTO por Champions League. Hoy desde la 11:55 am. el equipo de Ernesto Valverde debuta ante el competitivo club holandés por la Champions League por la transmisión de ESPN, Televisa, FOX Sports Latinoamérica y DirecTV Sports. Ver fútbol en vivo será posible gracias a diferentes servicios streaming por Internet desde tu ordenador o dispositivo móvil de manera segura y legal, sin interrupciones de publicidad que interrumpen el partido en directo. Desde el Camp Nou, Barcelona vs PSV se enfrentan por el Grupo B del torneo internacional.

Sigue el Barcelona vs PSV en vivo y en directo desde el Camp Nou por la Champions League. La eliminación abrupta en la edición pasada, ante un Roma que parecía un rival accesible en cuartos de final, llevó al club azulgrana a marcarse el título de esta temporada como redención para enterrar la insatisfacción que generó su salida del torneo, por tercer año consecutivo.

Con Lionel Messi como el nuevo capitán del Barcelona , marcó el destino de su equipo en Europa al inicio del curso, al asegurar que este año "toca la Champions League ", ya que llevan tres años sin ganarla. Ver fútbol en vivo en diferentes canales de televisión o en servicio streaming será posible en diferentes páginas web, para no perderte ningún detalle de este emotivo partido.

El club holandés llega como campeón de la Eredivisie y con un exjugador azulgrana Mark van Bommel como su nuevo técnico. El PSV Eindhoven regresa a la Champions League después de haber estado ausente la pasada temporada y con ganas de dar la sorpresa en el Camp Nou. Los holandeses llegan en buen momento, ya que cuentan sus primeros cinco partidos por victorias en la liga de Holanda y la lideran de forma contundente, con una cuenta goleadora de 21 tantos a favor y tres en contra.

El poderío atacante del PSV Eindhoven se debe al delantero holandés Steven Bergwijn, al mexicano Hirving Lozano y al uruguayo Gastón Pereiro, con cuatro goles cada uno en lo que va de temporada.

Barcelona vs PSV Eindhoven: alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé. PSV Eindhoven: Jeroen Zoet; Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever, Angeliño; Pablo Rosario, Jorrit Hendrix o Erick Gutiérrez, Gastón Pereiro; Steven Bergwijn, Luuk de Jong e Hirving Lozano.

Jeroen Zoet; Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever, Angeliño; Pablo Rosario, Jorrit Hendrix o Erick Gutiérrez, Gastón Pereiro; Steven Bergwijn, Luuk de Jong e Hirving Lozano. Árbitro: Anastasios 'Tasos' Sidiropoulos, de Grecia.

Anastasios 'Tasos' Sidiropoulos, de Grecia. Horario: 11:55 horas.

11:55 horas. Estadio: Camp Nou.

Barcelona vs PSV: horarios en el mundo

Perú – 11:55 am

Bolivia – 12:55 pm

México – 11:55 am

Colombia – 11:55 am

Ecuador – 11:55 am

Chile – 1:55 pm

Argentina – 1:55 pm

Uruguay – 1:55 pm

Estados Unidos – 12:55 pm

España – 6:00 pm

Camp Nou en Google Maps