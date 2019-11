Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 12 de LaLiga Santander, este sábado 2 de noviembre, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, beIN Sports, Movistar Laliga y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El Barcelona -al amparo del 'despegue' de Lionel Messi esta temporada-, visitará al Levante, perseguirá su octava victoria consecutiva y, por lo tanto, retener el liderato que arrebató al Granada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Ciudad de Valencia.

Barcelona vs. Levante: horarios del partido

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

El conjunto de Ernesto Valverde, que inició la campaña con tropiezos inesperados y más dudas de las debidas, ha encontrado cuanto menos una velocidad de crucero que le han devuelto a la cima.

El cuadro azulgrana ha ganado sus últimos siete partidos, cinco en LaLiga Santander y dos en la Champions League. El último lo hizo con la enésima demostración de Lionel Messi -con un doblete, incluido un golazo de tiro libre- ante el Valladolid.

Sin apenas tiempo para saborearla, se desplaza al feudo del Levante (11° con 14 puntos), que renació al dar la sorpresa en el Reale Arena, donde ganó a uno de los equipos que en mejor forma estaba, la Real Sociedad (2-1).

En los duelos entre ambos equipos azulgranas últimamente no hay medias tintas. Entre las diversas competiciones, Levante ha ganado dos de las tres últimas visitas de Barcelona. Se pasó, por ejemplo, del 5-4 de la campaña 2017/18 al 0-5 de la 2018/19, en la que el conjunto valenciano también supo ganar como local en los octavos de la Copa del Rey (2-1) aunque ante un rival sin sus mejores hombres. Luego en la vuelta, el bloque catalán revirtió la situación.

En todo caso, habrá que esperar para comprobar si Paco López efectúa muchos retoques en su once inicial ante el desgaste causado por la acumulación de partidos esta semana. También Valverde podría recurrir a alguna rotación teniendo en cuenta que el martes llega al Camp Nou el Slavia de Praga en la Champions.

El Barcelona (1° con 22 unidades) dispone de un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Ambos, aún con el clásico pendiente, aprovecharon la jornada intersemanal para situarse de nuevo en lo alto de la tabla.

Fuente: EFE

Barcelona vs. Levante: probables alineaciones

Levante: Aitor Fernández, Jorge Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Radoja, Bardhi, Campaña; Hernani, Mayoral, Roger y Morales. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Barcelona vs. Levante: ¿dónde se ubica el estadio?