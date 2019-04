Barcelona vs. Levante: compromiso por la jornada 35 de LaLiga Santander

Barcelona se enfrentará este sábado 27 de abril al Levante en el Camp Nou con muchas posibilidades de consagrarse en LaLiga Santander. El partido, correspondiente a la jornada 35 del certamen, se jugará a la 1:45 p.m. en Perú con transmisión vía ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España comenzará a las 8:45 p.m. vía Movistar + y Movistar Partidazo.



Los azulgranas llegan al compromiso siendo más líderes que nunca en la competición con 80 puntos, nueve más que el Atlético de Madrid (2°), a falta de cuatro jornadas, por lo que un triunfo ante su próximo rival les sirve para ser campeones.

Incluso, a raíz de tener el ‘goal average’ a favor, los dirigidos por Ernesto Valverde podrían consagrarse mucho antes de jugar, pues los ‘colchoneros’ se verán las caras con el Valladolid (17°) el mismo día a las 9:15 a.m. en Perú, y si en caso registran una derrota en ese partido se despedirán del sueño del título doméstico definitivamente. Si llegaran a sumar un empate, al cuadro culé le bastaría una igualdad ante el Levante para coronarse.

Según apunta la agencia AFP, la prensa local indicó que si el Barcelona logra su segundo título consecutivo de LaLiga Santander y su octavo en los últimos 11 años, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, entregará al club el trofeo del certamen.

Dicho esto, el equipo azulgrana saldrá al campo de juego con la consigna de darle una nueva alegría a su hinchada, que también espera con ansias los duelos con el Liverpool por ‘semis’ de la Champions League, una competición en la que Lionel Messi espera también consagrarse nuevamente.

Por otro lado, el Levante (15° en LaLiga Santander con 37 puntos), no le pondrá las cosas fáciles al Barcelona, pues llega al compromiso del fin de semana sumamente motivado tras golear 4-0 al Betis (10°).

La escuadra visitante espera que ante los culés pueda practicar un buen fútbol que le permita llevarse los tres puntos y tentar la posibilidad de seguir escalando posiciones en la tabla.



Barcelona vs. Levante: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Coutinho y Suárez.

DT: Ernesto Valverde.

Levante: Fernández, Coke, Vezo, Róber Pier, Toño, Campana, Vukcevic, Bardhi, Jason, Mayoral y Morales.

DT: Paco López.



Barcelona vs. Levante: dónde y cómo ver en vivo y en directo el partido por la fecha 35 de LaLiga Santander

Perú: 1:45 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 8:45 p.m. vía Movistar + y Movistar Partidazo

Alemania: 8:45 p.m. vía DAZN

Italia: 8:45 p.m. vía DAZN

México: 1:45 p.m. vía Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 3:45 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 3:45 p.m. vía Fox Premium

Bolivia: 2:45 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Colombia: 1:45 p.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 2:45 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 1:45 p.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 2:45 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 3:45 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur