Barcelona vs. Levante EN VIVO se enfrentan por la Jornada 31 de LaLiga Santander y aquí en PERU21 podrás seguir la transmisión en directo de este partido donde los de Xavi Hernández buscarán ampliar su invicto a 15 partidos y seguir en la segunda posición del campeonato español gracias a un gran cierre de temporada. Por su parte, el Levante en casa buscará los tres puntos para mantener vivas las esperanzas de salvarse del descenso. ¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante y qué canal lo transmite? Aquí te contamos todos los detalles del partido.

Con una amplia racha de 14 partidos consecutivos sin conocer derrota alguna (desde el 3-2 de Athletic Club en los octavos de final de Copa del Rey), el Barcelona de Xavi Hernández es una verdadera máquina que inclusive aplastó al que podría ser el mejor club en la actualidad, Real Madrid, con un contundente 0-4 en el Bernabéu. El equipo culé viene de empatar 1-1 ante Eintracht Frankfurt en la ida de los cuartos de final de Europa League y en la fecha pasada de LaLiga venció 1-0 a Sevilla.

El equipo de Xavi Hernández aún tiene un partido pendiente, por lo que podría recortar su distancia a 9 puntos contra el Real Madrid si es que continúa en la senda de triunfos en el torneo local. Esta fecha enfrenta a un Levante que marcha en zona de descenso con apenas 22 puntos y está a 6 unidades de poder escapar de la zona roja. Eso sí, Levante llega con un envión anímico luego de que el sábado pasado vencieran 2-0 a Villarreal como locales y esta fecha jugarán nuevamente en casa, por lo que esperan obtener un resultado positivo.

BARCELONA VS. LEVANTE: ¿CUÁNDO Y DÓNDE JUEGAN EL PARTIDO?

El partido se jugará este domingo 10 de abril por la Jornada 31 de LaLiga Santander. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Valencia - Levante UD.

BARCELONA VS. LEVANTE: HORARIOS DEL PARTIDO

En España el partido Barcelona vs. Levante empieza desde las 21:00 horas.

En Perú, México, Colombia y Ecuador podrás ver el Barcelona - Levante desde las 14:00 horas.

En Argentina, Uruguay y Brasil puedes verlo desde las 16:00 horas.

En Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia empieza a partir de las 15:00 horas.

En Estados Unidos hay 3 horarios: 15:00 horas (ET) - 12:00 horas (PT) - 14:00 horas (CT).

BARCELONA VS. LEVANTE: CANALES DE TRANSMISIÓN

Para ver el partido Barcelona vs. Levante los canales de transmisión son DIRECTV Sports en Latinoamérica y Movistar Plus para toda España. Recordemos que estos son los dos únicos canales de TV donde podrás ver el encuentro.

¿DÓNDE VER ONLINE EL PARTIDO BARCELONA VS. LEVANTE?

Si quieres ver online la transmisión del partido podrás seguirlo vía DIRECTV Sports Go. DirecTV Go es el servicio que te ofrece DirecTV para que puedas ver su señal desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o incluso una SmarTV. Si quieres activar tu cuenta de DirecTV Go debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la Google App Store desde tu televisor.

Ve a la opción de DIRECTV GO.

Selecciona la opción e instala.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

BARCELONA VS. LEVANTE: ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Marc André Ter Stegen; Dani Alves, Ronald Araújo, Eric García, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembelé, Pierre Emerick Aubameyang y Ferran Torres.

Levante: Dani Cárdenas; Miramón, Sergio Postigo, Rober Suárez, Vezo, Son; Pepelu, Nemanja Radoja, Gonzalo Melero; Roger y José Luis Morales.

