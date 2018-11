El senegalés Keita Baldé, delantero del Inter de Milán y formado en la cantera del Barcelona, aseguró este lunes que siempre lleva consigo las enseñanzas que le dieron en la Masía, en la víspera del partido de la Champions League contra los azulgranas.

"El partido de mañana es especial para mí, hice muchos años jugando en la cantera y en el Barcelona aprendí muchísimo. Pero ahora estoy concentrado en el Inter", dijo Keita, que compareció en rueda de prensa desde San Siro acompañado por el técnico Luciano Spalletti y el español Borja Valero.

"En siete años me enseñaron muchas cosas, no solo a nivel futbolístico sino también a nivel personal. El Barcelona es una entidad en la que te enseñan todo. Lo que aprendí en el Barcelona en esos siete años me lo llevo siempre conmigo", prosiguió Keita, hablando en perfecto italiano.

El senegalés consideró que el duelo de la primera vuelta, terminado 2-0 a favor del Barcelona, planteó unas grandes dificultades al Inter y consideró que su equipo tiene que salir el martes con la convicción de poder "hacerle daño" a los hombres de Ernesto Valverde.

"Tenemos que salir con confianza, a jugar un partido de carácter, con convicción en nuestra fuerza y de esa manera podremos hacerles daño", afirmó, antes de elogiar las virtudes tanto defensivas como ofensivas del Inter.

"Somos un equipo completo. En cada posición tenemos grandes jugadores que pueden hacerlo bien. Tenemos una de las mejores defensas de Europa y en la delantera estamos haciendo muchos goles. En general somos un equipo muy fuerte y si mañana lo damos todo podemos hacer un grandísimo partido", consideró.

El Inter llega a la cita con el Barcelona tras encadenar siete victorias ligueras consecutivas y alcanzar la segunda posición, empatado con el Nápoles, a seis puntos del líder Juventus.

Keita, que fichó por el Inter este verano y que sigue buscando su primer gol con la camiseta "nerazzurra", aseguró que se siente tranquilo y destacó que primero viene el equipo y luego las ambiciones personales.

"Nosotros los delanteros si marcamos somos fenómenos y de lo contrario somos malos. Yo estoy tranquilo. Estoy a disposición y el gol llegará. Estoy concentrado en ganar los partidos. Luego si marca Borja o yo, eso da igual", dijo, bromeando con Valero, que estaba sentado a su lado.

Fuente: EFE

