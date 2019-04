Barcelona vs. Huesca: encuentro por la fecha 32 de LaLiga Santander

Barcelona y Huesca se enfrentarán este sábado 13 de abril en el Estadio El Alcoraz por la fecha 32 de LaLiga Santander. El choque entre ambas escuadras iniciará a las 9:15 a.m. en Perú con transmisión vía ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España arrancará a las 4:15 p.m. vía beIn Sports y Movistar +.



Los catalanes llegan a este compromiso marchan más líderes que nunca en la competición con 73 puntos, 11 más que el segundo en fila, el Atlético de Madrid, club al que derrotó en la jornada anterior por 2-0.

Dicha victoria es la que prácticamente puso a los dirigidos por Ernesto Valverde más cerca de coronarse campeones de LaLiga Santander en la presente temporada, dado que solo faltan siete fechas por disputarse.

Si el Barcelona le gana este sábado al Huesca, le bastaría conseguir dos triunfos más y un empate para incluir un nuevo título doméstico en sus vitrinas. Sin embargo, la ‘fiesta azulgrana’ podría adelantarse si es que el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que marcha tercero con 60 unidades, tropiezan.

Los visitantes recientemente disputaron el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester United, logrando una importante victoria en Old Trafford por la mínima diferencia. En vista de que el próximo martes 16 de abril se volverán a ver las caras con los ‘Diablos Rojos’, pero ahora en el Camp Nou, Ernesto Valverde podría dar descanso a algunos jugadores titulares para el duelo con el Huesca por LaLiga Santander, entre ellos a Lionel Messi, quien sufrió un golpe en la nariz durante el partido, aunque sin mayores consecuencias.

"Tenemos poco margen y la eliminatoria continua abierta, sí es posible que haya cambios en el partido del sábado", señaló el estratega azulgrana tras la victoria frente al club inglés, según consigna la agencia AFP.

El Huesca, en tanto, apelará al corazón y a las ganas para lograr una victoria frente a su hinchada que le permita iniciar un camino que lo aleje de la zona de descenso, pues, de momento, se ubica en la última posición de la tabla con apenas 24 puntos.



Barcelona vs. Huesca: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen, Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Semedo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Aleñá, Malcom, Philippe Coutinho y Kevin-Prince Boateng.

DT: Ernesto Valverde.

Huesca: Santamaría, Miramón, Pulido, Etxeita, Galán, Moi Gómez, Rivera, Musto, Juanpi, Ezequiel Ávila y Enric Gallego.

DT: Francisco Rodríguez.

Barcelona vs. Huesca: dónde ver en vivo y en directo el partido por LaLiga Santander

Perú: 9:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 4:15 p.m. vía beIN Sports Connect España, beIN LaLiga, Movistar +

Argentina: 11:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 11:15 a.m. vía ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Uruguay: 11:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 9:15 a.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Colombia: 9:15 a.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 10:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Paraguay: 10:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Bolivia: 10:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur