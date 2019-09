Barcelona vs. Getafe EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la séptima jornada de la Liga Santander en el Coliseum Alfonso Pérez desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Barcelona y Getafe será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones de la Liga Santander.

Los catalanes buscarán acercarse al primer lugar de la tabla y esperarán -por lo menos- un empate entre Real Madrid y Atlético de Madrid, equipos que también jugará este sábado 28 de septiembre.

Sin embargo, Barcelona disputará este compromiso sin Lionel Messi. El argentino sufrió una lesión en el desarrollo del choque ante Villarreal a mitad de semana. El delantero terminó la primera etapa, pero no saltó a la cancha luego del descanso.

Unas horas después, la institución confirmó que el atacante “tiene una elongación en el aductor del muslo izquierdo”. En el mismo comunicado agregaron que Leo “es baja y su evolución marcará su disponibilidad”.

Sin Messi, pero con Luis Suárez, Antoine Griezmann y la figura emergente de Ansu Fati, los blaugranas esperan encontrar regularidad para sumar tres unidades que les permitan ganar dos partidos consecutivos en la temporada por primera vez.

Barcelona llegará a este compromiso después de ganarle -con mucha dificultad- a Villarreal por 2-1. Los catalanes, tras medirse a Getafe, chocarán con Inter de Milán en Champions League, por lo que se espera, Ernesto Valverde apueste por alguna rotación.

Por su lado, el Getafe disputó uno de los juegos más emocionantes de la fecha de mitad de semana. Los ‘Azules’ igualaron 3-3 con Valencia para sumar su sexto encuentro sin derrotas en todos los torneos.

Barcelona vs. Getafe: horarios del partido

Perú 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. México 9:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

Barcelona vs. Getafe: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, Sergi Roberto; Ansu Fati, Suárez y Griezmann. Getafe: Soria; Suárez, Dakonam, Cabrera, Nyom, Arrambarri, Maksimovic, Jason, Cucu, Molina, Mata.

Barcelona vs. Getafe: ¿cómo llegar al estadio?