Barcelona no encuentra cómo vencer a Espanyol en el Camp Nou. El equipo azulgrana tuvo un tibio primer tiempo en el que sus principales figuras no se encontraron inspiradas y no pudieron anotar. Para el segundo tiempo, Quique Setién decidió hacer ingresar a Ansu Fati pero el atacante tan solo duró cinco minutos en el campo debido a que fue expulsado.

A los 48 minutos, el juvenil fue a disputar un balón con Calero, pero dejó la pierna estirada y elevada, impactando con el futbolista del Espanyol. El árbitro del partido decidió mostrarle tarjeta amarilla; sin embargo, los encargados del VAR le pidieron que revise la jugada debido a que se podía tratar de una expulsión.

El colegiado se acercó a la pantalla para ver la falta. Tras observar la jugada, rectificó, anuló la amarilla y le mostró la tarjeta roja a Fati, enviándolo temprano a las duchas.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Motivado por un gran triunfo en casa de Villarreal -con estupenda actuación de Antoine Griezmann-, Barcelona afronta un nuevo derbi catalán ante un Espanyol que está a un paso de perder la categoría.

El equipo culé, con cuatro partidos por delante, no pueden ceder más puntos en casa si no quieren dejarse sus opciones en LaLiga, una competición que reemprendieron siendo líderes y ahora están a cuatro puntos del Real Madrid.

Los precedentes entre ambos conjuntos son absolutamente favorables al conjunto azulgrana: en las diez últimas visitas del Espanyol al Camp Nou en LaLiga, el balance es de diez victorias para el anfitrión. Además, los marcadores han sido especialmente abultados en varias campañas.