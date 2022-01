La plaga de bajas en FC Barcelona obligó a Xavi Hernández a mirar el equipo filial para completar su lista de convocados de cara al duelo ante Mallorca. Así, el entrenador citó hasta a ocho futbolistas del Barça B y llegó a 21 elementos, los mismos que serán parte del viaje a Palma de Mallorca.

Frenkie de Jong, Luuk de Jong, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Marc-André ter Stegen, Eric Garcia, Neto, Oscar Mingueza y Riqui Puig eran fijos. A ellos se sumaron Samuel Umititi y Clement Lenglet, quienes recientemente se recuperaron de la COVID-19 y fueron considerados.

Nico e Iñaki Peña, habituales citados, también forman parte de la convocatoria. Completan la nómina los Ferran Jutglá, Illias Akhomach, Álvaro Sanz, Arnau Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Lucas de Vega y Estanis Pedrola. Será la primera vez que estos últimos ocho estén a disposición y podrían algunos de ellos, por qué no, hacer su debut.

La lista de convocados de Barcelona para el duelo ante Mallorca.

Las ausencias en FC Barcelona se deben a motivos de salud. Sergiño Dest, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Abde, Balde y Jordi Alba son baja por COVID-19 y Sergi Roberto, Pedri, Ansu, Memphis, Braithwaite, por lesión, y Sergio Busquets y Gavi, por sanción.

“Prepararemos el partido para ganar, pero somos muy poquitos. Somos el Barcelona y cualquier partido salimos a ganar, pero claro que me preocupa la situación. Que no se suspenda el partido me parece una locura”, declaró Xavi en la previa, evidentemente molesto por la decisión de LaLiga de no aplazar el duelo, pese a la difícil situación sanitaria en el cuadro catalán.

Barcelona (7° con 28 puntos) visitará a Mallorca (15° con 20) este domingo 2 de enero, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). ESPN transmitirá el encuentro para toda Latinoamérica.