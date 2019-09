Barcelona puso fin el sábado a su racha de malos resultados como visitante al superar 2-0 al Getafe por la liga española con goles de Luis Suárez y Junior Firpo.

El del sábado fue el primer triunfo del Barca fuera de casa en nueve partidos oficiales y alivió la presión sobre el entrenador Ernesto Valverde, cuestionado por algunos malos resultados.

Con la victoria, el Barcelona alcanzó los 13 puntos en siete partidos, y quedó a una unidad del líder Real Madrid, que más tarde el sábado visita al Atlético en el derbi de la capital.

“Vencer fuera de cada es lo que queríamos hacer. No era fácil jugar aquí. Estoy feliz por ganar y por llevarnos tres puntos”, dijo el arquero Marc-Andre ter Stegen, quien habilitó a Suárez con un pase largo para que el atacante uruguayo abriera el marcador a los 41 minutos.

“Fue en el momento perfecto, Luis arrancó y es un gol de maravilla. Dar una asistencia me faltaba. Estoy feliz de hacer algo por el equipo. Nos vamos con tres puntos a Barcelona”, agregó el arquero alemán.

Barcelona jugó sin su capitán Lionel Messi y tampoco contó con Ousmané Dembélé, quien fue descartado poco antes del partido por un problema muscular.

Tras pasar algunos apuros, Barcelona se puso en ventaja cerca del final de la primera parte cuando Ter Stegen salió del área para cortar un avance de Getafe y lanzó un pase largo para Suárez, quien remató con categoría por arriba del meta rival para poner el 1-0.

El dominicano Firpo aumentó la ventaja a los 50 al aprovechar un rebote del meta rival.

Barcelona se quedó con 10 hombres cerca del final por la expulsión de Clement Lenglet.

Barcelona vs. Getafe EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la séptima jornada de la Liga Santander en el Coliseum Alfonso Pérez desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Barcelona y Getafe será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones de la Liga Santander.

Los catalanes buscarán acercarse al primer lugar de la tabla y esperarán -por lo menos- un empate entre Real Madrid y Atlético de Madrid, equipos que también jugará este sábado 28 de septiembre.

Sin embargo, Barcelona disputará este compromiso sin Lionel Messi. El argentino sufrió una lesión en el desarrollo del choque ante Villarreal a mitad de semana. El delantero terminó la primera etapa, pero no saltó a la cancha luego del descanso.

Unas horas después, la institución confirmó que el atacante “tiene una elongación en el aductor del muslo izquierdo”. En el mismo comunicado agregaron que Leo “es baja y su evolución marcará su disponibilidad”.

Sin Messi, pero con Luis Suárez, Antoine Griezmann y la figura emergente de Ansu Fati, los blaugranas esperan encontrar regularidad para sumar tres unidades que les permitan ganar dos partidos consecutivos en la temporada por primera vez.

Barcelona llegará a este compromiso después de ganarle -con mucha dificultad- a Villarreal por 2-1. Los catalanes, tras medirse a Getafe, chocarán con Inter de Milán en Champions League, por lo que se espera, Ernesto Valverde apueste por alguna rotación.

Por su lado, el Getafe disputó uno de los juegos más emocionantes de la fecha de mitad de semana. Los ‘Azules’ igualaron 3-3 con Valencia para sumar su sexto encuentro sin derrotas en todos los torneos.

Barcelona vs. Getafe: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, Sergi Roberto; Ansu Fati, Suárez y Griezmann. Getafe: Soria; Suárez, Dakonam, Cabrera, Nyom, Arrambarri, Maksimovic, Jason, Cucu, Molina, Mata.

