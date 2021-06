Sergio Agüero cumplirá el sueño de jugar en Barcelona y al lado de Lionel Messi, uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol. Está claro que la decisión del delantero pasó por un tema estrictamente deportivo y más aún después de conocer la enorme cantidad de dinero que resignó para estar en la Ciudad Condal.

El sábado pasado, el ‘Kun’ Agüero cerró un capítulo de diez años con Manchester City, institución en la que ganaba anualmente 23 millones de euros brutos. Luego de perder la final de la Champions League contra Chelsea (1-0), el futbolista se desplazó a España para cerrar todos los detalles para firmar con los catalanes hasta mediados del 2023.

En ese contrato, si se hace una comparación con lo que percibía en Inglaterra, figura una gran diferencia en las cifras que ganará Agüero. Este miércoles, el diario Mundo Deportivo detalló que el primer refuerzo de la semana (luego vinieron Eric García y Emerson Royal) ahora pasará a recibir 6 millones de euros brutos. Es decir, 17 millones menos que en el Etihad.

No obstante, como se expuso antes, el futbolista que hoy cumple 33 años deseaba ponerse la casaquilla azulgrana y estar al lado de Leo Messi. De hecho, la situación había sido acordada durante las negociaciones entre el jugador y Rafael Yuste, vicepresidente, y Mateu Alemany, el director de fútbol.

Los dos directivos se encargaron de transmitirle que la situación financiera de los culés es complicada por causa de la pandemia. En ese contexto, el camino para llegar a un acuerdo sería una reducción en las pretensiones de Agüero, quien tenía sobre la mesa una mejor oferta proveniente de Juventus. Pero el corazón pudo más.

Pese a que hay una enorme diferencia de 17 millones de euros, el contrato que firmó Agüero tiene variables que benefician al fichaje estrella del equipo. Por ejemplo, el delantero agregará a sus seis millones más dinero por la cantidad de partidos que juegue en la temporada y los títulos que obtenga. Entonces, el ‘Kun’, si quiere más para su cuenta bancaria, debe estar en buena forma para aportar al conjunto blaugrana.

Agüero siempre tuvo el panorama claro

Ya en su presentación oficial, el argentino adelantó que lo suyo era deportivo y no económico. “Cuando surgió la posibilidad de venir al Barça no lo dudé. Como dije, cualquier jugador no dudaría. ¿La mejor motivación de venir al Barça?, el Barça. Estar en el Barça, donde está el mejor jugador del mundo”, expresó.

“Obviamente es un orgullo que juguemos juntos (con Leo Messi), pero lo que decida Leo lo decidirá él. Si sigue acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor, como hemos hecho siempre, en la selección”, sentenció el delantero, cuya cláusula de rescisión está valorada en 100 millones de euros.