A pocas horas del Barcelona vs. Osasuna, partido de la jornada 26 de LaLiga Santander, Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación. El técnico opinó sobre el presente de los azulgranas en la temporada, aunque se incomodó por la cantidad de cuestiones relacionadas a lo que pasará con su cargo cuando se elija a un nuevo presidente este fin de semana.

En el ámbito deportivo, el primer equipo alcanzó a clasificarse a la final de la Copa del Rey y ahora mismo está en la lucha por el título liguero. A pesar de que pueden caer eliminados en la Champions League, el rendimiento general ha sido aceptable. Por ello, el DT deja en manos del próximo mandatario la evaluación sobre si debe seguir bajo el mando del plantel.

“No sé si me he ganado seguir un año más. No está en mis manos. Solo sé que tengo un año más de contrato. El presidente tiene que marcar el camino y hablaremos. Lo importante es ganar partidos. Sabemos que vamos a jugar la final de la Copa y podemos ganar un título. Tenemos que concentrarnos en eso. Lo demás no está en mis manos”, explicó Koeman.

Show Player

Enseguida, el holandés se mostró disgustado por responder constantemente preguntas sobre los potenciales candidatos para asumir el cargo de entrenador azulgrana. Eso sí, el ex seleccionador de su país aclaró que no tiene problemas con Xavi Hernández, actualmente en el fútbol catarí.

“Son cosas normales los rumores. Interesa poner nombres para crear polémica. A mí no me molesta. Estoy metido en el trabajo. No me interesa ni me molesto por nombres como Xavi u otros. Viene un nuevo presidente y decidirá. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas”, sostuvo el entrenador.

En el cierre, Koeman está optimista por el desarrollo de las elecciones en Barcelona, pues el resultado definirá muchos aspectos en la interna. “Claro que me gusta tener presidente, es importantísimo en el club más grande del mundo. Para saber las posibilidades para el futuro. Por fin”, concluyó el técnico catalán.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Santos: "El Estado no deja crecer al emprendedor"