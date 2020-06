Buenas noticias para los aficionados azulgranas. Quique Setién, director técnico del Barcelona, confirmó que los delanteros Lionel Messi y Luis Suárez estarán en condiciones de jugar en Mallorca el próximo sábado, cuando el conjunto azulgrana retomará la temporada 2019/2020 de LaLiga.

Messi ha estado algunos días haciendo trabajo específico por una contractura en el cuádriceps, y Suárez acaba de recibir el alta médica tras cinco meses de baja por una operación de rodilla.

En una entrevista concedida al programa de Catalunya Ràdio ‘Tot Costa’, Setién dijo no tener “ninguna duda” de que el astro argentino estará en Son Moix. “Ha habido algunos jugadores, no solo Messi, que han tenido algunas molestias y han dejado de entrenar un par de días para recuperarse y no poner en riesgo a nadie”, explicó el estratega español.

Respecto a Suárez, no descartó que juegue de inicio. “La realidad es que él está muy bien, pero es algo que tenemos que hablar. Lo que sería temerario es que jugara todo el partido”, señaló.

En cualquier caso, Quique Setién recordó que, después de tres meses sin competir, el equipo se jugará la Liga disputando once partidos en un mes, y que deben ser muy cautos a la hora de preservar el estado físico de sus futbolistas: “Ahora, cualquier problema puede hacer que un jugador se pierda tres o cuatro partidos en dos semanas y eso puede ser muy perjudicial para cualquier equipo”.

Setién recordó que sus hombres están “acostumbrados a jugar dos partidos por semana”, pero después del confinamiento y una pretemporada atípica admitió que no sabe cómo va a responder la plantilla.

Además, no escondió que la posibilidad de hacer cinco cambios puede perjudicar al Barça en finales ajustados: “Si el rival refresca el equipo, quizá nos perjudique en la parte final del partido. Veremos a ver cómo afecta esto a medida que avance la competición”.

Los azulgranas retoman LaLiga Santander como líderes, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor. Pero, para el preparador esa no es su principal ventaja para conquistar el título. “Nuestra ventaja sobre los demás es que tenemos al mejor del mundo”, subrayó Setién en referencia a Messi.

En principio, el título se decidirá con todos los partidos a puerta cerrada y Setién ha pedido que, si finalmente los últimos encuentros pueden disputarse con público, sea en todos los estadios.

“O todos o ninguno. No tiene sentido que vayamos a un campo con gente y, al siguiente partido, el tuyo esté vacío. Porque te estás jugando lo mismo”, concluyó.

Fuente: EFE

VIDEO RECOMENDADO

La broma de 'Estoy hablando con Cristiano Ronaldo' que se ha vuelto viral. (09/06/2020)