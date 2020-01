Quique Setién se ha convertido oficialmente en el nuevo entrenador de Barcelona. El DT dirigió su primer entrenamiento este martes, luego realizó la firma de contrato y posteriormente salió a la sala de prensa.

Aquí, el técnico posó con la camiseta de los azulgranas. En el acto, el estratega de 61 años ha estado acompañado por Josep Maria Bartomeu y Eric Abidal, presidente y director deportivo de la institución, respectivamente.

Setién, en el primer contacto con los medios de comunicación, expresó cuáles son los objetivos que debe cumplir con Barcelona. El nuevo técnico aseguró que tiene la obligación de “ganar todo lo que se pueda”.

“Mi objetivo es ganar todo lo que se pueda ganar. Este club no tiene otro camino que mejorarse a sí mismo cada año y conseguir los máximos títulos posibles además de jugar bien. Creo que el mejor camino para la victoria es jugar bien”, declaró.

Setién también quiere implantar su filosofía en Barcelona desde el primer momento. “Conocen mis ideas, mi forma de jugar y si tengo que morir con ellas lo haremos. Intentaremos sacar el mejor rendimiento a los jugadores”, añadió.

El DT también reconoció la profesionalidad de Ernesto Valverde. “Es una persona que siempre ha sido muy correcta. Valoro su trabajo, su forma de ser, sus principios. Quiero agradecerle que la realidad es que me deja un equipo que es el primero”, sostuvo.

Setién tampoco ha dudado en expresar la gran admiración que siente por Lionel Messi, capitán de Barcelona. Pero, el técnico aclaró que, desde ahora, todos tiene que desempeñar el rol que les corresponde en el plantel.

“No me duelen prendas al decir que he disfrutado mucho estos últimos años. Todavía no soy consciente de lo que significa entrenar con el mejor jugador del mundo y sus compañeros. Ya hemos hablado y le he dicho, ‘una cosa es la admiración que tengo por ti’, pero cada uno debe estar en su sitio”, explicó.

Setién admitió que conoce ciertos detalles del primer equipo, pues ya los enfrentó con Betis en los dos últimos años. “Pasamos muchas horas analizando y creemos que hay cosas por mejorar porque la exigencia de este club te obliga”.

Finalmente, el técnico de Barcelona, quien adelantó que podría cambiar de dibujo táctico (al 4-3-3 y el 4-4-2, analizará las opciones que tiene para reemplazar al lesionado Luis Suárez. “Tenemos que hablar mucho sobre ese asunto y debemos pensar en lo que tenemos”, finalizó.