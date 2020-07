Luis Advíncula permanece en España mientras las autoridades del fútbol local deciden la resolución del torneo de ascenso. Rayo Vallecano quiere pelear por el ascenso a LaLiga y ha presentado diversas propuestas. Mientras tanto, el peruano expresó el deseo de continuar en España y hasta se animó a elegir a Barcelona por encima de Real Madrid.

Advíncula aclara que se siente bien en Rayo Vallecano y su contrato es hasta 2022, pero en un futuro no ve con malos ojos la idea de jugar en algún grande de España. “El futuro nunca se sabe. Uno siempre quiere mejorar, pero yo estoy asentado en Madrid, estoy bien y estoy muy contento. No me ha llegado nada y ya estoy pensando en la próxima temporada”.

Sobre la posibilidad de poder elegir un club de cualquier parte del mundo para jugar, Advíncula fue claro. “Me gustaría quedarme en España y para jugar me gustaría más el Barcelona que el Real Madrid”, declaró en Depor.

Asimismo, sobre la idea de repetir la última jornada de LaLiga, no cree que se haga efectivo por todo lo que implica. “Es muy complicado lo que se esta queriendo hacer, pero nosotros estamos atentos a lo que pueda pasar. Yo sinceramente lo veo casi imposible”, dijo Advíncula, que aseguró que la petición del Rayo de jugar un partido con el Elche por la sexta plaza es “algo muy remoto” para que prospere.

‘El rayo’ también recordó dos situaciones claves que ocurrieron luego de la paralización por el coronavirus. La primera: el gol ante Albacete que fue el primero en el regreso del futbol a España. El segundo: el penal que cometió a un jugador de Las Palmas y terminó con las chances de Rayo Vallecano para llegar a la promoción de ascenso.