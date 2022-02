Barcelona se movió en el mercado de fichajes desarrollado en enero. Bajo el mando de Xavi Hernández, el club incorporó un puñado de jugadores para pelear por la clasificación a la Champions League y tentar el título de la Europa League. Así como hubo futbolistas que arribaron al Camp Nou, hay otros que se quedaron con las ganas, como Nicolás Tagliafico.

El defensor de la selección argentina sonó fuerte para reforzar el plantel de lo catalanes y hasta hubo un acercamiento con Ajax. Sin embargo, el marcador desveló que el elenco de Ámsterdam rechazó el ofrecimiento proveniente desde España. De ese modo, el sudamericano perdió la gran oportunidad de toda su carrera.

“En este momento que me llega una oportunidad irrechazable y no me dejan, noto que me decepcionan, entiendo que las situaciones no eran fáciles, que estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos, tanto a mí porque no puedo lograr lo que yo quiero y al club, porque me retiene”, confesó Tagliafico al diario AS.

“Ellos me entendieron, tienen sus motivos, pero es una lástima, siento que las oportunidades no se pueden dejar pasar y esta era una oportunidad única, poder ir a un club como el Barça, para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron, al fin y al cabo”, agregó el antiguo futbolista de Independiente y Banfield.

Luego, el lateral de 29 años recordó todos los sacrificios que ha hecho desde que firmó por la entidad de la Eredivisie (jugó con la cabeza rota, gafas protectoras, sin estar al 100 por ciento). Entonces, el argentino admitió que ya cumplió un ciclo y, sin chances con el actual entrenador, prefería hallar una nueva oportunidad en otro lado.

“Si voy a pelear el puesto, prefiero pelearlo en otro lugar donde lo pueda competir, acá ya conozco todo, sé cómo va a seguir la cosa, el entrenador se decidió por otro compañero y tiene a sus preferidos, él toma la decisión y yo me entrené a morir, no veo cambio, por eso pensé que era el momento ideal para salir y el club no me lo permitió”, insistió.

“Ya se cerró la ventana de pases y cualquiera que me conoce y sabe especialmente la conexión que tengo con la hinchada, el afecto que me hacen sentir, lo que logré ya acá y mi carácter, saben lo que pueden esperar si tengo oportunidad de salir a la cancha con los retos que tenemos hasta junio”, sentenció Tagliafico, quien solo jugó 10 partido ligueros en la temporada.