Walter Montillo, futbolista argentino de la Universidad de Chile, afronta un momento complicado a nivel personal tras perder a su abuelo y a su padre casi al mismo tiempo, dos golpes duros de asimilar en medio de la pandemia de Covid-19, pero recupera la sonrisa poco a poco, en buena parte por la última travesura de su hijo Santino.

El pequeño de nueve años se hizo popular por aprovechar un descuido de sus padres para enviar mensajes a Lionel Messi, Gerard Piqué y Luis Suárez, un emotivo atrevimiento que difundió el propio exjugador de la ‘Albiceleste’ a través de Instagram.

“Esto pasa en cuarentena cuando le prestas el teléfono a tu hijo. Les manda mensajes a Messi, a Piqué, a Suárez”, señaló Montillo en una historia en la red social, luego que su consentido propusiera llevarles ropa de argentina a las estrellas del Barcelona. “Se cree utilero del Barça”, denunció entre risas.

La recompensa para el retoño de la ‘Ardilla’ llegó horas después, gracias a la gentileza de Luis Suárez, que también disfrutó del conmovedor gesto y ahora espera complacer a su seguidor.

“Desde Barcelona primero te quería mandar un abrazo muy grande y después retarte, ya que me quedaste en mandar la ropa y no me llegó. Amigo, espero algún día poder conocerte y que me des la ropa personalmente”, señaló el atacante uruguayo en respuesta.

“Ahora me falta convencer a papá para que me lleve a Barcelona con la ropa”, se lee en la historia con la que se compartió la reacción del ‘Pistolero’, en la cuenta de Santino manejada por sus padres.





Montillo amplió detalles sobre la anécdota en dialogo con TyC Sports. “Ayer a la noche (martes) le prestamos el teléfono. Hoy a la mañana (miércoles) mi señora agarró el teléfono y vimos que se había hecho un nuevo Instagram, usó el mail del hermano. Al margen que empezó a seguir a gente a mansalva, les quiso mandar un mensaje a Messi, y le dijo que le iba a mandar la ropa del Barcelona y de Argentina a él, a Suárez y a Piqué. Él le iba a mandar su ropa a ellos”, comentó.

“Me puso contento, y al mismo tiempo tuvimos que enseñarle que no se hace. Le decía: ‘Che, Piqué, te mando la ropa del Barcelona’. No los conozco yo, salvo a Messi, porque jugué con él en la Selección. Me dio un poco de vergüenza”, agregó.

