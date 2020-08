Fútbol Internacional







Luis Suárez no descarta ser suplente en Barcelona: “Creo que aún puedo aportar mucho” El delantero uruguayo espera permanecer en el club catalán bajo la dirección de Ronal Koeman, incluso siendo suplente. "Si debo arrancar desde el banquillo no tengo problema en ayudar con el rol que me otorguen", declaró