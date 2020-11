Antoine Griezmann llegó a Barcelona hace un año y medio, pero todavía tiene problemas para rendir como lo hizo con la camiseta de Atlético de Madrid. Desde el entorno del francés aseguraron que la influencia de Lionel Messi en el vestuario ha impedido que el atacante no pueda destacar en la ofensiva.

Eric Olhats, antiguo asesor, y Emmanuel Lopes, el tío del galo, fueron las personas que hicieron estas revelaciones. Sin embargo, el familiar el campeón del mundo ha hecho una aclaración, pues considera que sus palabras en un documental fueron descontextualizadas y pueden crear una confusión entre los fanáticos.

“Yo no he visto el montaje final. Si se hubiera emitido bien y como estaba previsto, las formas de mi comentario hubieran sido completamente diferentes”, declaró en el programa de televisión El Chiringuito.

“Yo hablé sobre lo que dijo de que los entrenamientos eran más fáciles en el Barcelona que con el ‘Cholo’ Simeone y que trabajan muy poco”, añadió Lopes para continuar con la polémica entre los atacantes azulgranas.

“Creo que Messi estará enfadado con Griezmann por mis palabras”, manifestó el tío de Antoine en el mencionado espacio y más adelante desveló que ambos futbolistas han compartido en casa del argentino, una prueba de que todo anda bien en el vestuario de los catalanes con dos estrellas indiscutibles.

¿Qué dijo el tío de Griezmann?

La cadena francesa M6 emitió un documental sobre el delantero francés de Barcelona. En el rodaje participó Emmanuel Lopes, quien hizo unas declaraciones que generaron controversia. “Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil", indicó.

“Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja”, sostuvo el familiar de la estrella de la selección francesa.

