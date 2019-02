Josep María Bartomeu le cierra la puerta a Neymar

Ante los rumores de un posible regreso del brasileño Neymar al Barcelona, el presidente del club culé, Josep María Bertomeu, se encargó de descartarlo, al tiempo de asegurar que su apuesta actual va por la consolidación de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé.

“Yo he hablado con Neymar estos años. Nos hemos encontrado alguna vez, pero nunca su entorno me ha dicho que quiera volver. No nos ha llamado a nadie del ejecutivo. Tiene contrato con el PSG, es su segunda temporada y es muy difícil que lo quieran vender. Nosotros no queríamos. Tenemos la desventaja aquí de la cláusula, hay una indefensión que aprovechan los clubes europeos. Por eso no es posible que regrese”, expresó Bartomeu en entrevista con Radio Kanal Barcelona.

La salida de Neymar del Barcelona rumbo al PSG fue bastante traumática para el club español. Fue un duro golpe a una institución histórica, donde primó el dinero: 222 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión y romper el mercado de traspasos.

Bartomeu dejó ese episodio en el pasado y reconoció que la apuesta del Barcelona es que el francés Ousmane Dembélé y el brasileño Philippe Coutinho, los fichajes estrellas del club blaugrana tras la salida de Neymar, se consoliden en el equipo de Ernesto Valverde.

“El club ha cogido otro camino, con Dembélé, Coutinho, fue una apuesta que hay que seguir. Son las dos inversiones más grandes de la historia del club en fichajes y confiamos 100% en esta apuesta”, sentenció.