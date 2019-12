En el transcurso de la semana, Frenkie de Jong sorprendió a más de uno con sus declaraciones para el medio 'De Telegraaf’, donde dijo que su compatriota y excompañero en el Ajax holandés, Matthijs de Ligt, sería nuevo jugador del Barcelona en un futuro. Su mensaje no pasó desapercibido por el defensor de la Juventus, que respondió tajantemente.

“Me siento muy bien en Turín (Juventus), aunque es diferente. Pero espero quedarme allí mucho más tiempo”, fueron las palabras del central hace unas semanas, en una entrevista para el propio club italiano, luego de recoger el trofeo Kopa en la última gala del Balón de Oro. De esta manera, De Ligt zanjó cualquier rumor sobre su posible llegada al Barcelona.

Como se recordará, antes de firmar por la Juventus, el Barcelona hizo todo lo posible para conseguir el fichaje de De Ligt. La intención era clara, la directiva del cuadro ‘azulgrana’ quería juntar a dos de los pilares del Ajax la temporada pasada, para sobre ello forjar la base de una nueva generación de futbolistas en el Camp Nou. No obstante, esto no fue posible.

Finalmente, el holandés pidió más dinero y el Barza decidió dar un paso al costado en las negociaciones, a lo que la Juventus aprovechó y fichó a De Ligt, que pese a no haber tenido un buen arranque, es feliz en Turín: “En la Juve me siento más feliz cada día. Estar en un club como este solo puede hacerte sentir honor y siempre me ha gustado. Es un privilegio vestir esta camiseta”, sentenció.