Barcelona: Arthur tilda de "guapo" a Gerard Piqué y a Lionel Messi de "inteligente"

El brasileño Arthur se ha erigido como uno de los baluartes en el medio campo del Barcelona. Su ascenso ha sido veloz y hoy en día es indispensable en el esquema de Ernesto Valverde.

Esto se debería a su relación con los pesos pesados del vestuario, como Lionel Messi y Gerard Piqué, a quienes dirigió grandes elogios en entrevista con el periodista brasileño Alé Oliveira..

"Piqué es muy guapo, alto, tiene presencia, con una cara preciosa y parece que siempre es el novio de la boda. Es un personaje y bromea con todo el mundo", expresó Arthur.

Sobre Lionel Messi dijo: "Es increíble dentro y fuera del campo. Es nuestro líder en el vestuario, lee el fútbol como nadie y es extremadamente inteligente. Habla con todos. Es un sentimiento extraño, todavía hoy me digo a mí mismo: Es el Messi".

El ex jugador del Gremio de Porto Alegre aceptó que su progresión y adaptación en el Barcelona ha sido vertiginoso: "No esperaba jugar tanto, pensaba que tendría que pasar por un periodo de adaptación, pero todos los compañeros me ayudaron mucho".

Barcelona jugará este martes en campo del Alavés (2:30 p.m., hora peruana), por la jornada 34 de LaLiga Santander.

