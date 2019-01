Atlético Nacional vs. Santa Fe EN VIVO: 'El Verde' pierde 2-0 por cuadrangular en Colombia Atlético Nacional vs. Santa Fe EN VIVO ONLINE partido entre Atlético Nacional vs. Santa Fe este jueves en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por cuadrangular amistoso

Atlético Nacional enfrenta este jueves a Santa Fe en El Campín de Bogotá. (Foto: Facebook Atlético Nacional/Santa Fe) Atlético Nacional enfrenta este jueves a Santa Fe en El Campín de Bogotá. (Foto: Facebook Atlético Nacional/Santa Fe) Atlético Nacional enfrenta este jueves a Santa Fe en El Campín de Bogotá. (Foto: Facebook Atlético Nacional/Santa Fe)