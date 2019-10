Atlético de Madrid vs. Real Valladolid EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 de LaLiga Santander, domingo 6 de octubre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, para Latinoamérica, y vía Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, en España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Atlético de Madrid visitará a Real Valladolid, después de un triunfo convincente en Moscú ante el Lokomotiv (0-2) por la Champions League, Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal José Zorrilla.

Atlético de Madrid vs. Real Valladolid: horarios del partido

México - 9:00 a.m. Ecuador - 9:00 a.m. Perú - 9:00 a.m. Colombia - 9:00 a.m. Venezuela: 10:00 a.m. Bolivia - 10:00 a.m. Paraguay - 10:00 a.m. Argentina - 11:00 a.m. Chile - 11:00 a.m. Uruguay - 11:00 a.m. España - 4:00 p.m.

No querrá el Atlético de Madrid volver a repetir un duelo apretado, sino convencer tras del refuerzo anímico europeo y el empate en el derbi madrileño (0-0). Un triunfo, justo antes del parón de selecciones le permitiría seguir la estela del Real Madrid, que derrotó el sábado a Granada.

Con el trío atacante fijo en la alineación -Diego Costa, Álvaro Morata y Joao Félix-, el mediocampo rojiblanco será el mismo del miércoles en la Champions League, con el hombre de moda el conjunto rojiblanco, el ghanés Thomas Partey, en un momento excelso de fútbol, acompañado por Saúl Ñíguez y Koke Resurrección.

Por detrás, la defensa ofrecerá dos permutas respecto al encuentro europeo: el central montenegrino Stefan Savic recuperará su lugar, dejando al brasileño Felipe Monteiro en el banquillo, y lo mismo ocurrirá con el lateral derecho inglés Kieran Trippier, al que tendrá que dejar paso el colombiano Santiago Arias.

Tanto Felipe como Arias dejaron buenas sensaciones en Moscú, y así se lo reconoció Simeone a ambos: su rendimiento le permite tener alternativas y reforzar la "competencia interna" de su plantilla, uno de los mantras del argentino en las últimas temporadas. "No soy yo el que decide, sino el campo", justificó.

Un Real Valladolid con alguna variación, debido a las bajas de Fede San Emeterio y Pedro Porro, espera al tercer clasificado, el Atlético de Madrid, ante el que la intensidad será fundamental.

Los jugadores del equipo blanquivioleta se han ejercitado a puerta cerrada y, finalmente, ni San Emeterio ni Porro podrán jugar, aunque sí está convocado Kiko Olivas, que ha estado "entre algodones" toda la semana, pero que está a disposición del técnico, Sergio González.

Como suele ser habitual, el técnico no ha querido dar demasiadas pistas a un rival que ya parte con la ventaja de contar con grandes jugadores y que, en opinión del entrenador catalán, este año han permitido hacer una plantilla aun más potente bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Fuente: EFE

Atlético de Madrid vs. Real Valladolid: probables alineaciones

Real Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Nacho; Óscar Plano, Anuar, Míchel, Toni Villa; Sandro, Guardiola. DT: Sergio González Soriano

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Joao Félix; Diego Costa, Morata. DT: Diego Simeone

Atlético de Madrid vs. Real Valladolid: ¿dóndese ubica el estadio?