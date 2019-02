Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano se miden por la fecha 24 de LaLiga Santander

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 24 de LaLiga Santander , este sábado 16 de febrero, desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, aunque con distintos objetivos, no tienen margen de error en uno de los tradicionales derbis de la capital capital española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Vallecas.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: horarios del partido



Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Atlético de Madrid (3° con 44 puntos) ha perdido en sus dos recientes presentaciones ligueras a manos de Real Betis y Real Madrid. Los 'Colchoneros' -que el miércoles chocarán con Juventus por la Champions League- tendrán la oportunidad de recortar distancia con el líder Barcelona.

El nuevo reto de Atlético de Madrid se da en la semana en la que se anunció la extensión del vínculo del entrenador Diego Simeone hasta el 2022. Y en cuanto a los jugadores, Diego Costa y Stefan Savic fueron dados de alta de sus respectivas lesiones y están disponibles para jugar ante Rayo Vallecano.

"El entrenador ha hecho un gran trabajo, han cambiado el sistema y han respondido bien. Advíncula y Moreno trabajan bien, en grupo están muy bien y en su campo se crecen. Será un partido duro, deberemos llevar el partido a nuestro lugar", analizó Simeone sobre Rayo Vallecano en conferencia de prensa.

Luego de cinco partidos invicto, Rayo Vallecano perdió en las dos jornadas anteriores y, otra vez, se comprometió con el tema del descenso. Los 'Rayistas', que cuentan con el peruano Luis Advíncula, son decimoctavos con 23 unidades.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: probables alineaciones

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski, Luis Advíncula, Jordi Amat, Alejandro Gálvez, Abdoulaye Ba, Alex Moreno, Adri Embarba, Santi Comesaña, Álvaro Medrán, Álvaro García y Raúl de Tomás.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Santiago Arias, José María Giménez, Diego Godín, Filipe Luis, Ángel Correa, Rodrigo Hernández, Saúl Ñíguez, Vitolo, Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

