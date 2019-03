Atlético de Madrid vs. Leganés EN VIVO por LaLiga Santander vía ESPN 2 desde el Wanda Metropolitano

Atlético de Madrid vs. Leganés EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Atlético Madrid vs. Leganés este sábado 9 de marzo, en el estadio Wanda Metropolitano, por la jornada 27 de LaLiga Santander, desde las 10:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN 2 transmite este duelo para Sudamérica. En México y Centroamérica vía TDN. En Canadá, Estados Unidos, España y Francia por beIN Sports. En Italia, Alemania y Japón vía DAZN. Streaming internacional HD por Facebook Live y Bet365.

Atlético Madrid del 'Cholo' Diego Simeone intentará sostener su segundo lugar en la clasificación y meter presión al líder Barcelona, que tiene una renta de 7 puntos en la punta.

El equipo 'Colchonero' viene de vencer por 0-2 a la Real Sociedad y ahora le apunta al Leganés para llegar en su mejor forma al partido de vuelta por el pase a los cuartos de final de la Champions League frente a la Juventus.

Atlético Madrid venció por 2-0 en la ida y ahora deberá devolver la visita al campeón italiano el próximo martes 12 de marzo (15:00 horas de Perú). Simeone podría utilizar algunos reservistas para el duelo liguero de este sábado.

Leganés, que dirige el argentino Mauricio Pellegrino, marcha a mitad de tabla con 33 puntos y sus aspiraciones pasan por alcanzar la zona europea.

Los 'Pepineros' vienen de lograr una importante victoria frente al Levante (1-0), gol de Óscar Rodríguez, y ahora esperan dar el golpe en el imponente Wanda Metropolitano.

Atlético Madrid vs. Leganés – horarios en el mundo



09:15 horas en México

10:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:15 horas en Venezuela, Bolivia

12:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:15 horas en Catar y Arabia Saudita

23:15 horas en China

00:14 horas del domingo en Japón y Corea del Sur



Atlético Madrid vs. Leganés – alineaciones probables

Atlético Madrid : J. Oblak, Juanfran, Filipe Luis, Diego Godín, José María Giménez, Saúl, Ángel Correa, Thomas Lemar, Rodri Hernández, Antoine Griezmann, Álvaro Morata.



Leganés: Pichu Cuéllar, Dimitrios Siovas, Allan Nyom, Kenneth Omeruo, Diego Reyes, Vasyl Kravets, Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Martín Braithwaite, Guido Carrillo.

