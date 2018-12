Sigue el Atlético de Madrid vs. Girona por la fecha 14 de la Liga Santander en el Estadio Municipal de Montilivi desde las 10:15 a.m. y con transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Atlético de Madrid vs. Girona será clave para los 'colchoneros', que pelean por alcanzar el primer lugar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Liga Santander.

El Atlético de Madrid compite este domingo frente al Girona, Montilivi y sus contrastes entre su firmeza en casa y sus altibajos fuera, mientras sostiene su acecho a la cima de la tabla, consciente de que necesita más a domicilio, en un duelo en el que vuelve al once Diego Costa.



En esta temporada, los 'colchoneros' han salido seis veces de casa y el registro ha sido bajo: una victoria, cuatro empates y un derrota. Es decir solo sumó siete de 18 puntos disputados. Estos resultados no sirven para un equipo que pretende ser campeón del torneo.



El Atlético de Madrid se ubica a dos puntos del liderato del Sevilla, uno por detrás del segundo, el Barcelona, e instalado en la tercera plaza. Lleva una racha sin perder de diez jornadas, la mejor de la actualidad de todos los equipos, pero pendiente de una reafirmación en Montilivi.



Su única visita allí se resolvió con un agónico 2-2 del equipo rojiblanco, que logró nivelar un 2-0 en la primera jornada de la pasada Liga. Es uno de los cinco estadios en el torneo que aún se le resisten en forma de triunfo en la era Simeone. Los otros cuatro son el Camp Nou de Barcelona, Butarque de Leganés, El Sardinero de Santander y Son Moix de Mallorca. En los otros 26, sí ha ganado.

Además, el Atlético de Madrid tiene ante sí un nuevo reto contra las bajas. Mientras dispone para el choque de Diego Costa entre sus molestias en el pie y una torcedura del tobillo en la última sesión de este sábado, pierde a Filipe Luis y se suma a José María Giménez, Diego Godín y Juanfran Torres.



Enfrente está el Girona, que aún recuerda el 19 de agosto del 2018, un día imborrable para su hinchada. Aquella tarde de verano, el Atlético de Madrid visitó el Estadio Municipal de Montilivi en el que fue el partido del debut histórico del cuadro catalán en la máxima categoría. Este domingo, vuelven a encontrarse.



El Girona no pierde desde el 6 de octubre, cuando Eusebio Sacristán, su técnico, aprovechó para arrinconar el 4-3-3 con el que había experimentado en las primeras jornadas y para redoblar su apuesta por el 5-3-2 que tan buenos resultados le dio al cuadro catalán con Pablo Machín en el banquillo.



En los cinco partidos disputados desde entonces, los de Montilivi se han erigido como el mejor equipo de la Liga con once puntos de 15 posibles, dos más en ese periodo que un Atlético que todavía no sabe lo que es batir al Girona en la elite, con sendos empates en 2017-18.



Atlético de Madrid vs. Girona: horarios de partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p p.m.



Atlético de Madrid vs. Girona: posibles alineaciones

Atlético de Madrid : Oblak; Arias, Savic, Lucas, Saúl; Koke, Thomas, Rodrigo, Lemar; Griezmann y Diego Costa.



Girona: Bono; Pedro Porro, Jonás Ramalho, Juanpe, Bernardo Espinosa, Valery Fernández o Àlex Granell; Pere Pons, Aleix García, Borja García; Patrick Roberts o Portu y Cristhian Stuani.



Fuente: EFE