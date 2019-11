Atlético de Madrid vs. Espanyol EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 13 de la Liga Santander en el Wanda Metropolitano desde las 10:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 3.

El duelo entre Atlético de Madrid y Espanyol será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones de la Liga Santander.

Los ‘Colchoneros’ llegan heridos al partido del domingo 10 de noviembre tras perder contra Bayer Leverkusen en Champions. Además, el equipo de Diego Simeone solo ha conseguidos dos victorias en las últimas nueve presentaciones ligueras.

Héctor Herrera será una de las tres novedades de la alineación, junto a Vitolo y Kieran Trippier y con la suplencia por tercer partido en los últimos cinco de Diego Costa, y volverá a entrar de inicio en el medio dentro del esquema del ‘Cholo’ Simeone, hoy por hoy en el foco.

Álvaro Morata, mejor goleador esta temporada del Atlético de Madrid, seguirá en el once. Mientras que Ángel Correa y Vitolo parecen ser los mejores socios para el delantero español, cuya producción es de cinco goles en cinco partidos.

Las otras dos novedades estarán en el lateral derecho, con la vuelta de Kieran Trippier por Santiago Arias y en el medio con Héctor Herrera al lado de Thomas Partey y Koke Resurrección, en la posición vacante que deja el traslado de Saúl Ñíguez al lateral izquierdo por Renan Lodi.

El portero Jan Oblak y los centrales Felipe Monteiro y Mario Hermoso completan la probable alineación titular del Atlético, que mantiene una vez más las bajas por lesión de Joao Félix, José María Giménez y Stefan Savic.

Por su lado, Espanyol llega al juego después de firmar su mayor goleada histórica contra el Ludogorets en la Europa League (6-0), una victoria que ha levantado el ánimo del cuadro blanquiazul, dispuesto a dar la sorpresa contra los rojiblancos.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: horarios del partido

México 8:00 a.m. Perú 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Paraguay 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Brasil 11:00 a.m. España 3:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Saúl; Herrera, Thomas, Koke; Correa, Vitolo; y Morata.

Espanyol: Diego López; Naldo, Bernardo, David López; Javi López, Roca, Víctor Sánchez, Darder, Pedrosa; Wu Lei y Ferreyra.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: ¿cómo llegar al estadio?

Fuente: EFE