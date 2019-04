Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga Santander vía DirecTV Sports

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Atlético Madrid vs. Celta de Vigo este sábado 13 de abril, por la fecha 32 de LaLiga Santander, en el estadio Wanda Metropolitano, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

DirecTV Sports transmite este duelo en Sudamérica (Brasil por Fox Premium y Bolivia por Tigo Sports). En México y Centroamérica vía TDN. En Alemania, Italia y Japón por DAZN. En Francia, España y Estados Unidos vía beIN Sports. Streaming internacional HD por Facebook Live y Bet365.

Atlético Madrid, segundo clasificado con 62 puntos, recibe el sábado al Celta de Vigo con el objetivo de mantener el segundo lugar de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El entrenador argentino Diego Simeone no podrá contar con Lucas Hernández, Thomas Lemar, Stefan Savic, Thomas Partey y Diego Costa. En el caso de este último, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF), acaba de desestimar el pedido del club 'Colchonero' con lo que se sostiene el castigo de 8 jornadas que se le impuso.

Con esto, Costa no solo se perderá el partido contra Celta, sino lo que resta de la temporada.

Con la calculadora en la mano, Atlético Madrid todavía tiene opciones al título de LaLiga Santander. Está a 11 puntos del líder Barcelona a falta de 7 jornadas para el final. Sus posibilidades son remotas.

"Nosotros tenemos un objetivo, que es llegar a lo más alto posible", señaló Diego Simeone, tras la derrota en el Camp Nou, prácticamente entregando el título al Barcelona.

Celta de Vigo, club que marcha en la decimosexta casilla con 32 puntos, 30 menos que su rival, sueña con una victoria en el Wanda Metropolitano para dar un paso más a la salvación.

Los dirigidos por Fran Escribá llegan a este encuentro tras vencer por 3-1 a la Real Sociedad, y van a la capital española plenos de moral, pero con baja de su máxima estrella, Iago Aspas, quien quedó fuera por acumulación de amarillas. Brais Méndez y David Juncà tampoco serán convocados.

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo - horarios en el mundo

10:30 horas en México

11:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:30 horas en Venezuela, Bolivia

13:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:30 horas en Catar y Arabia Saudita

00:30 horas del domingo en China

01:30 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo - alineaciones probables

Atlético Madrid : Oblak; Juanfran, Nehuén, Montero, Filipe; Koke, Rodrigo, Saúl, Vitolo; Griezmann y Correa.



Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza; Okay Yokuslu, Beltrán, Lobotka; Boudebouz, Boufal y Maxi Gómez.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea



Estadio: Wanda Metropolitano.