Atlético Madrid vs. Alavés EN VIVO por LaLiga Santander vía ESPN 2 desde Mendizorroza

Atlético Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Atlético Madrid vs. Alavés, este sábado 30 de marzo por la fecha 29 de LaLiga Santander, en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria-Gasteiz, desde las 2:45 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN 2 transmite este partido en Sudamérica. En México y Centroamérica, vía TDN. En Alemania, Italia y Japón por DAZN. Francia, España y Estados Unidos, vía beIN Sports. En Reino Unido por Premier Sports 1. Streaming internacional HD por Bet365 y Facebook Live.

Atlético Madrid visita este sábado al Alavés buscando una victoria que lo mantenga con vida en la lucha por el título de LaLiga, recordando que está a 10 puntos del líder Barcelona. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El equipo de Diego Simeone, antes de la para por la fecha FIFA, cayó en campo del Athletic Bilbao (2-0), resultado que dolió en tienda madrileña.

Hace tiempo que los 'Colchoneros' no tiene margen de error. Diez puntos de desventaja es, para muchos, una sentencia segura, más cuando el Barcelona no muestra debilidades, aunque se sabe que Lionel Messi no participará en algunos partidos de liga para evitar una lesión de consideración en el pubis de la pierna derecha.

Atlético Madrid enfrentará al Barcelona en una semana y antes tiene dos partidos que debe ganar para llegar con alguna sensación positiva ante los blaugranas y achicar la distancia en la recta final del campeonato.

Pero no olvidemos que el Alavés no será una 'pera en dulce'. El equipo de Vitoria marcha en la quinta casilla con 44 puntos, con serias opciones de alcanzar un cupo a la próxima Champions League.

Alavés suma 6 jornadas consecutivas sin perder (3 empates y 3 victorias) y sabe que el duelo frente al Atlético es vital en sus aspiraciones europeas.

Atlético Madrid vs. Alavés - horarios en el mundo

13:45 horas en México

14:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:45 horas en Venezuela, Bolivia

16:45 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:45 horas en Catar y Arabia Saudita

03:45 horas del domingo en China

04:45 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Atlético Madrid vs. Alavés - alineaciones probables



Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Ely, Duarte; Pina, Darko, Wakaso; Jony, Inui y Calleri.



Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Griezmann, Thomas, Koke, Saúl; Diego Costa y Morata.



Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz).



Estadio: Mendizorroza.