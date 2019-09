[NOTA ACTUALIZADA]

El Atlético (2º) empató sin goles ante el Celta (14º), este sábado en la quinta jornada del campeonato español, en el que fue su tercer partido oficial sin victoria, perdiendo la oportunidad de situarse líder por delante del Sevilla (1º), que el domingo recibe al Real Madrid (4º).

En el Estadio Metropolitano, el equipo dirigido por Diego Simeone multiplicó las operaciones de ataque, pero se encontró con un inspirado Rubén Blanco en la portería del Celta.

Batido por la Real Sociedad (2-0) la semana pasada en la Liga y tras cosechar un empate (2-2) ante la Juventus en su estreno en la Champions, el Atlético encadena tres partidos sin victoria, atascado tras su excelente inicio de campaña.Este sábado su fichaje estrella, el portugués Joao Felix, no estuvo acertado.

En el 29 se encontró con una estirada de Rubén, dos minutos después su volea se fue alta y en el 52 no cuadró su tiro.

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este sábado 21 de setiembre por la fecha 5 de LaLiga Santander de España desde las 11:30 a.m. (hora peruana) en el estadio Wanda Metropolitano de la capital hispana y con transmisión de DirecTV Sports para Latinoamérica y Movistar LaLiga para España. No te pierdas las incidencias, resumen, goles, minuto a minuto del choque que puede dejar a las ‘Colchoneros’ como líderes.

Luego de una semana bastante dura, el equipo de Diego Simeone está obligado a sumar de a tres para intentar recuperar el primer lugar de LaLiga Santander en la que el líder Sevilla los aventaja en solo un punto.

Atlético de Madrid vs. Celta: horarios y canales en el mundo

La derrota ante la Real Sociedad en la fecha anterior del torneo español, pero el empate, remontando el partido ante Juventus en el estreno de la Champions League, le han marcado el camino a los 'Colchoneros' que van tras los pasos de Sevilla, pero siempre mirando el rival que esta vez se presenta harto complicado.

Con apenas cuatro puntos en la tabla de posiciones, Celta no se presenta cmo un rival de fuste para los rojiblancos. Sin embargo, Rafinha ya tiene luz verde para jugar y ser un aporte decisivo en el once de los de Balaídos. El exjugador de Barcelona se juntará con Aspas y Denis Suárez para amargarle la tarde al 'Aleti' en su casa.

Celta intentará ir contra las estadísticas que son favorables para Atlético de Madrid siendo local en esta clase de partidos. Desde que los celestes volvieron a la Primera División en 2013, no han ganado un solo partido ante los 'Colchoneros' en calidad de visita y en los últimos dos cotejos ni siquiera han anotado.

Atlético de Madrid vs. Celta: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Renan Lodi; Koke, Llorente, Saúl, Lemar; Joao Félix y Diego Costa.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Rafinha, Lobotka, Yokuslu, Denis Suárez; Iago Aspas y Santi Mina.

