Llegó para reforzar a Flamengo en la segunda mitad del año y, desde el primer entrenamiento, lucha para ganarse un lugar en el equipo titular. Oportunidades las tiene Arturo Vidal, que este martes volvió a jugar con camiseta del ‘Mengao’ y estuvo en la cancha cuando se consumó la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

El chileno fue suplente y el técnico Dorival Junior decidió hacer entrar al minuto 75, en reemplazo de Thiago Maia. Es decir, el ‘Rey Arturo’ jugó los últimos quince minutos y descuentos en el Estadio Maracaná, donde el público local se llevó el triunfo por 1-0. Tras el encuentro, el mediocampista expresó su emoción y se mostró ilusionado con ser campeón del torneo.

“Estoy muy feliz. Las cosas están saliendo muy bien desde que llegué. El equipo dio un paso gigante hoy contra un gran equipo. Nos acercamos a mi sueño, al sueño de Flamengo, al que tiene la gente acá de ser campeones de la Copa Libertadores, así que hay que seguir trabajando. Viene una semifinal muy dura y después, si Dios quiere, pasar. Ojalá que la copa sea nuestra”, dijo Vidal, en entrevista con ESPN.

Por otro lado, Vidal explicó que su rápida adaptación y facilidad para llegar a sus compañeros debe a su experiencia en los clubes por los que jugó, como Colo Colo, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Juventus, Barcelona e Inter de Milán.

“Tengo una carrera larga, una carrera que con mucho esfuerzo he logrado. He estado en los mejores equipos del mundo. Me he topado con camerinos espectaculares y eso me ayuda mucho. Cada vez que cambio de equipo, llego con la misma personalidad. Los jugadores que están ahí me respetan mucho y eso me ayuda mucho también”, contó.

Vidal, por último, recalcó que apuntar a lo máximo con el conjunto carioca. “Tengo dos años de contrato y espero ganar todo con Flamengo”, sentenció.