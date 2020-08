La salida de Arthur Melo del FC Barcelona fue anunciada a finales de junio pasado. Casi dos meses después de la confirmación de la transferencia, el brasileño se despidió de la entidad azulgrana, con un emotivo video que publicó en su cuenta de Instagram, antes de integrarse a su nuevo equipo, Juventus.

“Despedirse siempre es difícil. Más aún dejando atrás un lugar que es mi casa. Una ciudad increíble que quedará siempre en mi corazón, donde todos me recibieron como un catalán más. Me mostraron una nueva cultura. Me ayudaron a crecer como jugador y, especialmente, como persona. Me despido de un grupo con jugadores impresionantes. Me siento muy afortunado de haber jugado junto a ellos. Pero sobre todo agradecido por su apoyo como amigos. Personas con un corazón enorme”, expresó el futbolista de 24 años.

En el especial material audiovisual, que tiene imágenes de la ciudad catalana, de los aficionados en las tribunas y de sus participaciones en los partidos de Barcelona, Arthur Melo reveló sentirse orgulloso de ser ‘Culé‘.

“Me llena de orgullo ser ‘Culé’ y de defender una de las camisetas más importantes del mundo, que me mostró un cariño y respeto que nunca lo olvidaré. Hoy quiero decir adiós, pero llevándome un pedazo de todo lo que he vivido siempre en mi corazón. Gracias por todo, Barcelona”, añadió el mediocampista.

Arthur Melo deja el FC Barcelona, habiendo disputado un total de 72 partidos: 47 en la Liga, 10 en la Copa, 13 en Champions y 1 en la Supercopa de España.

