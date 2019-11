Arsenal no vive un buen presente luego de los continuos tropiezos que ha tenido en sus últimas presentaciones. Los ‘Gunners’ registran tres empates y dos derrotas (una en penales) en sus últimos cinco partidos y, desde Inglaterra, ya apuntan a un responsable: Unai Emery.

La crisis de resultados del Arsenal han llevado a que distintos medios den cuenta de una probable salida del entrenador español. Daily Mail, incluso, informó que desde el club londinense ya contactaron a Luis Enrique para que sea el reemplazante, en caso se concrete una salida de Emery.

El encargado de haber iniciado la comunicación con Luis Enrique sería Raül Sanhellí, director del área de fútbol del Arsenal, de acuerdo al medio británico citado. No obstante, The Athletic señaló recientemente que el club está “100% con Emery” y que no tomarán una decisión sobre el futuro del vasco en un corto plazo.

Arsenal perdió 2-0 a manos de Leicester City en el marco de la fecha 12 de la Premier League y cayó al sexto puesto. En la Europa League, los ‘Gunners’ empataron 1-1 con Vitoria Setubal, aunque está cerca de avanzar de ronda. En tanto que en la Copa de la Liga cayeron ante Liverpool y fueron eliminados.

Vale decir que la última experiencia de Luis Enrique como entrenador fue en la selección de España, siendo sustituido en junio por Robert Moreno, un año después de haber asumido funciones. También estuvo en Barcelona B, AS Roma, Celta de Vigo y Barcelona.