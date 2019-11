Arsenal vs. Vitoria EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la cuarta jornada del grupo F de la Europa League en el estadio Dom Afonso Henriques desde las 10:50 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Arsenal y Vitoria será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Europa League.

Los ‘Gunners’ pueden cerrar la clasificación a los dieciseisavos de final en esta jornada. El equipo inglés, sin embargo, tiene una salida complicada a Portugal para medirse al cuadro de Guimarães este miércoles 5 de noviembre.

Los ingleses también buscarán sacudirse de la seguidilla de resultados negativos que obtuvo la semana pasada. En Premier League, los londinenses empataron 1-1 ante Wolverhampton y se alejaron más del primer lugar.

Días previos, Arsenal estuvo a unos segundos de avanzar en la Copa de la Liga, pero un gol en el último suspiro del choque frente a Liverpool prolongó el juego hasta los penales. En esa instancia, los ‘Reds’ vencieron 5-4.

Unai Emery, entrenador de los ‘Cañoneros’, ha estado en el ojo de la tormenta el rendimiento del primer equipo. Incluso, ganando en Portugal, el futuro del DT pende de un hilo. Medios ingleses ya especula con nombres para reemplazarle y uno de ellos es José Mourinho.

El técnico del Arsenal, para medirse al Guimarães, dejó en Inglaterra a Mesut Özil y Pierre Emerick Aubameyang, pero en la lista de viajeros está Gabriel Martinelli, de 18 años, la sensación de los ‘Gunners’.

Por su lado, Vitoria estuvo cerca de terminar con el invicto de los londinenses en el torneo en la fecha pasada. Pero a diez del final, Nicolas Pépé marcó dos golazos de tiro libre para definir el compromiso en favor de los locales.

Arsenal vs. Vitoria: horarios del partido

México 9:50 a.m. Perú 10:50 a.m. Ecuador 10:50 a.m. Colombia 10:50 a.m. Bolivia 11:50 a.m. Venezuela 11:50 a.m. Argentina 12:50 p.m. Chile 12:50 p.m. Paraguay 12:50 p.m. Uruguay 12:50 p.m. Brasil 12:50 p.m. España 4:50 p.m.

Arsenal vs. Vitoria: posibles alineaciones

Arsenal: Martínez; Bellerín, Holding, Mustafi, Kolasinac; Torreira, Willock; Maitland-Niles, Lacazette, Pepe; Martinelli.

Vitoria: Douglas; Rochinha, Tapsoda, Henrique, Hanin; Evangelista, Agu, Teixeira; Edwards, Duarte, Pereira.

Arsenal vs. Vitoria: ¿cómo llegar al estadio?