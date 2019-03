Arsenal vs. Rennes EN VIVO el partido por Europa League

Arsenal vs. Rennes EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque de ida por los octavos de final de la Europa League en el estadio Route de Lorient este jueves desde las 17:55 horas (hora local, 11:55 a.m. hora peruana) y por transmisión de Fox Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Arsenal se metió entre los 16 mejores de este certamen europeo y llega al choque contra Rennes con una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en torneo internacional.

Arsenal vs. Rennes: horario y canales en el mundo



México 10:55 am. | Fox Sports 2

Perú 11:55 am. | Fox Sports 2

Ecuador 11:55 pm. | Fox Sports 2

Colombia 11:55 pm. | Fox Sports 2

Bolivia 12:55 pm. | Fox Sports 2

Venezuela 12:55 pm. | Fox Sports 2

Argentina 1:55 pm. | Fox Sports 2

Chile 1:55 pm. | Fox Sports 2

Uruguay 1:55 pm. | Fox Sports 2

Paraguay 1:55 pm. | Fox Sports 2

Brasil 2:55 pm. | Fox Sports Brasil

España 5:55 pm. | Movistar +

Luego de superar una dura eliminatoria en la fase anterior de la Europa League, volteando el marcador global ante BATE Borisov, los de Unai Emery mostraron una notable mejoría en la Premier League y el torneo continental entre los que alcanzaron cuatro partidos consecutivos sin perder: tres triunfos y un empate que lo tiene peleando el título continental y la chance de meterse a la próxima Champions League desde la Premier League.

Además de la buena racha, lo mejor que Arsenal ha mostrado en estas últimas cuatro jornadas es su ataque. Diez goles en cuatro partidos hablan muy bien de la cuota goleadora de los 'Gunners' que necesitan anotar en condición de visitante para inclinar la balanza hacia su favor en esta Europa League.

Rennes, en tanto, se ha mostrado como la gran sorpresa de esta Europa League, donde empezó el torneo en medio de muchas dudas y sin embargo ahora está entre los 16 mejores y con cuatro partidos consecutivos sin perder en el torneo continental.

Diferente es la situación del cuadro francés en la Liga 1 donde viene de sumar un punto en sus últimos dos partidos y que lo tienen en el puesto 10, lejos de la zona de clasificación a algún torneo internacional la próxima temporada.

Sin embargo, el último antecedente de Rennes en la Europa League lo pone como un rival de cuidado. Se metió entre los 16 mejores del campeonato tras vencer en el benito Villamarín al Real Betis de España por un claro 3-1 que no dejó ninguna duda de su clasificación.

Arsenal vs. Rennes: probables alineaciones



Rennes: Koubek; Zeffane, Silva, Mexer, Bensebaini; Sarr, Andre, Grenier, Niang; Ben Arfa; Hunou



Arsenal: Cech; Maitland-Niles, Mustafi, Papastathopoulos, Kolasinac; Xhaka, Torreira; Mkhitaryan, Ozil, Iwobi; Aubameyang

