Arsenal vs. Newcastle EN VIVO partido por la Premier League

Arsenal vs. Newcastle EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la fecha 1 de la Premier League en el estadio St. James' Park desde la 8:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Arsenal y Newcastle será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Un renovado Arsenal iniciará su camino en la nueva temporada este domingo 11 de agosto. El conjunto londinense realizará su primera presentación en calidad de visitante jugando en el campo del Newcastle.

Los ‘Gunners’ quieren pelear por el título de la Premier League y regresar a la Champions League en la próxima campaña. Por ello, la directiva del club ha hecho una inversión económica para fichar jugadores importantes.

Nicolas Pepe, Kieran Tierney, David Luiz, Gabriel Martinelli, Dani Ceballos y William Saliba (cedido al Saint-Etienne por todo el curso 2019-20) son los nuevos rostros que sumó el Arsenal a la primera plantilla.

No obstante, Emery solo podrá contar con los brasileños David Luiz y Martinelli; además del español Ceballos para el estreno en la Premier League. Mientras que el marfileño Pepe y el escocés Tierney todavía no están disponibles.

Mesut Özil y Sead Kolasinac también se sumarán a la lista de bajas. Los jugadores quedaron fuera de la convocatoria por “problemas de seguridad”, según indicó el Arsenal mediante un comunicado oficial.

Alexandre Lacazette ha sido reportado como lesionado. Sin embargo, el francés será evaluado por el cuerpo médico unas horas antes del compromiso. Entonces, Pierre Emerick Aubameyang estaría acompañado por Reiss Nelson.

Del otro lado, Steve Bruce fue nombrado entrenador de Newcastle en sustitución del español ‘Rafa’ Benítez. El nuevo técnico de las ‘Urracas’ podrá alinear al recién llegado Joelinton. Mientras que Andy Carroll y DeAndre Yedlin esperarán para jugar en el primer equipo.

Arsenal vs. Newcastle: horarios del partido

Perú 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Bolivia 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Chile 9:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Uruguay 10:00 a.m.

Brasil 10:00 a.m.

España 3:00 p.m.



Arsenal vs. Newcastle: posibles alineaciones

Arsenal : Leno; Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Monreal; Xhaka, Guendouzi, Ceballos, Mkhitaryan; Aubameyang, Nelson.



Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Willems; Ritchie, Shelvey, Ki, Almiron; Saint-Maximin, Joelinton.

