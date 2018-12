Fulham y Arsenal se miden en Año Nuevo por la Premier League

Arsenal vs. Fulham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre los equipos de Arsenal vs. Fulham este martes 1 de enero en el Emirates Stadium, por una jornada 21 de la Premier League, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports para Sudamérica, excepto Brasil (ESPN) y Bolivia (Tigo Sports). En México y Centroamérica por Sky HD. En Alemania y Japón por DAZN. Francia vía RMC Sport en direct. En Estados Unidos a través de NBC Sports Live y Telemundo Deportes.

Arsenal recibe en el Emirates al Fulham. Acabó mal el año el equipo de Unai Emery, lastrado por sus tropiezos recientes. Empató ante el Brighton y fue goleado en Anfield por el líder Liverpool.



Quinto en la tabla con 38 puntos, a 16 de la punta y en zona de Europa League, los 'Gunners' se alejaron en cinco puntos de la zona de Champions League que ostenta el Chelsea.

Al frente estará el Fulham, club ubicado en la penúltima casilla de la Premier, zona de descenso, aunque ha mostrado señales de recuperación, al encadenar tres partidos sin perder (una victoria y dos empates).

El equipo que dirige el italiano Claudio Ranieri viene de derrotar por la mínima diferencia al Huddersfield Town y ahora espera dar el campanazo en casa del Arsenal para soñar con la salvación.

Arsenal vs. Fulham - horarios en el mundo

09:00 horas en México

10:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas en Venezuela, Bolivia

12:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

13:00 horas en Brasil

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:00 horas en Catar y Arabia Saudita

23:00 horas en China

00:00 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur.

Arsenal vs. Fulham - alineaciones probables

Arsenal : Bernd Leno, Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Sead Kolašinac, Aaron Ramsey, Granit Xhaka, Alex Iwobi, Ashley Maitland-Niles, Lucas Torreira, Aubameyang.



Fulham: Sergio Rico, Dennis Odoi, Tim Ream, Cyrus Christie, Joe Bryan, Calum Chambers, Alfie Mawson, Tom Cairney, Jean Seri, Aleksandar Mitrović, Luciano Vietto.