Arsenal vs. Everton EN VIVO por la Premier League vía ESPN desde Goodison Park

Arsenal vs. Everton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Arsenal vs. Everton, este domingo 07 de abril, por la jornada 33 de la Premier League, en el estadio Goodison Park, de Liverpool, desde las 8:05 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este cotejo será transmitido por la señal de ESPN para toda Sudamérica. En México, Centroamérica e Italia por Sky HD. En Alemania y Japón por DAZN. En España vía Movistar+. En Estados Unidos por Telemundo Deportes y NBC Sports. Streaming internacional por evertontv, Arsenal Player y TalkSport Radio World.

Arsenal va por una victoria en casa del Everton para consolidar su prometedor cuarto lugar en la Premier League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El equipo de Unai Emery marcha en la cuarta posición de la Premier con 63 puntos, los mismos que el Chelsea, aunque con mejor diferencia de goles y también con un partido pendiente.

Arsenal viene de derrotar en el Emirates Stadium al Newcastle United (2-0) y sabe que no puede pestañear en la ciudad de Liverpool, ya que tiene al Tottenham, tercero con 64 unidades, en la mira.

Vea también Paolo Guerrero inspiró emotivas narraciones tras su primer gol con Inter [VIDEO]

Everton llega a este encuentro en un momento dulce. La escuadra que dirige el portugués Marco Silva derrotó al Chelsea y al West Ham, ambos por 2-0, con lo que logró saltar a la décima casilla con 43 enteros.

Arsenal vs. Everton - horarios en el mundo

07:05 horas en México

08:05 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:05 horas en Venezuela, Bolivia

10:05 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

14:05 horas en España, Italia, Francia, Alemania

16:05 horas en Catar y Arabia Saudita

21:05 horas en China

22:05 horas en Japón y Corea del Sur

Arsenal vs. Everton - alineaciones probables

Arsenal : B. Leno, Nacho Monreal, S. Papastathopoulos, S. Mustafi, S. Kolašinac, M. Özil, A. Ramsey, A. Iwobi, A. Maitland-Niles, M. Guendouzi, A. Lacazette.



Everton: J. Pickford, S. Coleman, L. Digne, K. Zouma, M. Keane, G. Sigurðsson, I. Gueye, Bernard, André Gomes, D. Calvert-Lewin, Richarlison.

TE PUEDE INTERESAR: