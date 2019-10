Arsenal vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 10 de la Premier League, este domingo 27 de octubre, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN Play Sur. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Arsenal recibirá a Crystal Palace en un duelo directo por la lucha por el quinto puesto, que actualmente le pertenece a los 'Gunners', pero solo con un punto de ventaja sobre su rival de turno. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal vs. Crystal Palace: horarios del partido

México - 11:30 a.m. Ecuador - 11:30 a.m. Perú - 11:00 a.m. Colombia - 11:30 a.m. Venezuela: 12:30 p.m. Bolivia - 12:30 p.m. Paraguay - 12:30 p.m. Argentina - 1:30 p.m. Chile - 1:30 p.m Uruguay - 1:30 p.m. España - 6:30 p.m.

Arsenal viene de conseguir una angustiante victoria el jueves reciente en la Europa League luego de derrotar por 3-2 al portugués Vitoria Guimaraes. Con ese resultado, el conjunto inglés encamina su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

En la Premier League, Arsenal tropezó en su anterior presentación en casa de Sheffield United, uno de los clubes recién ascendidos. Antes, los 'Gunners' mantenían un invicto de cinco compromisos, con saldo de tres empates y dos triunfos.

Arsenal marcha en el quinto casillero con 15 puntos, a 10 del líder Liverpool. En el sexto puesto, se ubica el Crystal Palace -que viene de perder 2-0 ante Manchester City- con 14, gracias a sus cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

"Hay muchas cosas que tenemos que mejorar como equipo. El fútbol sigue evolucionando y hay diferentes rivales, diferentes cosas que tienes que hacer en diferentes juegos. Creo que tuvimos que mantener la pelota mejor, pero ese es nuestro oficio", analizó el defensor de Arsenal, Héctor Bellerín.

Por otro lado, el español se refirió a la importancia de hacer respetar la casa. "Para nosotros, ganar en casa siempre es realmente importante. Queremos que Emirates sea nuestra fortaleza y siempre ha sido así. Queremos marcar goles, queremos seguir empujando y evolucionando como equipo", indicó a la web del Arsenal.

Arsenal vs. Crystal Palace: probables alineaciones

Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Pepe, Ceballos, Saka; Aubameyang.

Crystal Palace: Hennessey; Ward, Tomkiins, Cahill, Van Aanholt; Zaha, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Schlupp; Ayew.

Arsenal vs. Crystal Palace: ¿dónde se ubica el estadio?